Basket C Silver, tris dell'EA Titans: colpo a Gualdo (69-78)

01:09 - 24 Ottobre 2022

Per Gambeiri 22 punti.

Continuano a vincere i Titans e il referto rosa è ancora una volta conquistato in trasferta. Per la seconda gara consecutiva i ragazzi di coach Rossini tornano dal viaggio con un successo, ed è il terzo consecutivo considerando anche quello casalingo con Ascoli. Con Gualdo finisce 69-78 e l’EA Titano sale ora a tre vittorie e una sconfitta. Un bilancio eccellente in vista di un match duro ma da affrontare tra le mura amiche come quello di sabato prossimo con Fossombrone.



LA PARTITA. Parte bene Gualdo, col trend che sembra essere uguale a quello di Tolentino. Al 5’ è 12-5 per la squadra di casa, con partenza sprint del lungo Monacelli e già tre triple per i locali (alla fine saranno 13). L’EA Titano mette punti a referto con un ottimo Gamberini (22-15 al 10’) e nel secondo quarto sale decisamente di tono. I biancazzurri leggono meglio la difesa di Gualdo, recuperano una buona quantità di palloni e si fanno sotto. Sul 34-29 arriva un break di 0-8 che ribalta completamente il match (34-37): nei Titans molto bene Dini, Raschi e il finale di tempo di Palmieri, col tabellone che all’intervallo dice 37-39.





Di ritorno dagli spogliatoi la gara rimane di grande durezza, con la difesa sammarinese che non si tira indietro: 9 punti concessi e punteggio che al 30’ dice 46-53. L’EA Titano prova la fuga nel quarto parziale e quasi ci riesce sul 51-64 a 6’ dal gong (tripla di Fusco), con Gualdo che però non demorde e prosegue a segnare triple (cinque negli ultimi sei minuti). I Titans in ogni caso restano avanti, mostrano carattere e Palmieri la chiude coi cinque punti finali. Finisce 69-78.



Il tabellino



BASKET GUALDO – EA TITANO 69-78

GUALDO: Marini 3, Rossi 4, Cola 1, Monacelli 23, Taccucci, Gramaccia 7, Moriconi, Ardenti, Toppi, Hanelli, De Angelis 25, Argalia 4. All.: Paleco.

EA TITANO: Gamberini 22, Palmieri 10, Macina 4, Frattarelli 2, Dini 11, Raschi 20, Zanotti, Riccardi, Borello, Fusco 9. All.: Rossini.

Parziali: 22-15, 37-39, 46-53.