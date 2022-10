Volley A2 femminile, Omag MT: esordio da tre punti: 3-0 al Perugia

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:13 - 23 Ottobre 2022



La OMAG-MT inaugura il campionato al PalaMarignano con un successo maturato in 4 set. Buona la prova delle ragazze di coach Barbolini che non hanno concesso scampo alla neopromossa 3M. Nel primo set le romagnole sono partite col piglio giusto, ma Perugia rimaneggiata nel sestetto non si è data per vinta ed ha prima recuperato lo svantaggio per poi vincerlo. La squadra di casa si è rimessa subito in carreggiata vincendo agevolmente gli altri 3 parziali. Sugli scudi Perovic con 21 punti e il 48% in attacco. Ottime anche le prestazioni di Parini, Babatunde e del libero Caforio.



LA PARTITA

Primo set: il primo sestetto stagionale vede Turco in cabina di regia con Perović opposta, Rachkovska e Bolzonetti in posto quattro, Babatunde e Parini al centro con Caforio libero. Dall’altra parte coach Marangi risponde con Manig al palleggio, Giudici Opposto, Dalla Rosa e Patasce in banda, Pero e Negri al centro e Rota libero. Si inaugura la stagione al PalaMarignano. Capitan Saguatti, nonostante l’infortunio che la terrá per un po’ di tempo lontana dal rettangolo di gioco è comunque in panca a dare manforte alle compagne. Per quanto riguarda il match,Turco cerca di mettere subito in partita tutte le proprie attaccanti che rispondono presente quando chiamate in causa sia le esterne che le centrali, con Perovic trascinatrice della prima parte di set. Alza le frequenze anche Bolzonetti con attacco e ace per il 12-7 che porta coach Marangi a chiamare il suo primo time out. Della Rosa e Giudici vanno a segno e Perugia accorcia. Barbolini chiama il discrezionale. 17-14- Cangini fa il suo esordio rilevando Babatunde al servizio. Perugia raggiunge la parità con ace di Della rosa. 18-18. Le umbre mettono la testa avanti 20-21. Rientra Babatunde per Cangini. Un lungo scambio con evidente errore arbitrale accende il Palamarignano e coach Barbolini. Perugia guadagna 2 set point. Il primo lo annulla Rackovska mentre al secondo tentativo Bolzonetti spara fuori 23-25.

Secondo set: si riparte con i medesimi sestetti che avevano chiuso il primo set e la Omag-Mt parte ancora avanti 6-3. Perugia non molla ed accorcia 7-6. Rachovska al servizio mette in difficoltà la ricezione avversaria e sul 10-6 Marangi chiama il time out. Cosa che ripete immediatamente sul 13-6. Al ritorno in campo inizia a macinare punti Bolzonetti in attacco e dal servizio. 19-10. Anche Parini e Babatunde vanno a segno con un paio di ottimi primi tempi- 23-14. Bolzonetti d’astuzia piazza il pallonetto per i 9 set point. L’errore di della Rosa al servizio chiude il parziale. 25-17

Terzo set: sfrutta l’abbrivio la Omag-MT e parte a gran ritmo anche nel terzo set. 6-2. Il parziale d’avvio è propiziato anche dai muri di Parini e Babatunde. La coppia Perovic Rachkovska va a segno ripetutamente ben imbeccata da Turco. Dopo due bei primi tempi di Parini Marangi corre ai ripari e chiama il time out. 14-6. time out discrezionale che, però, non riesce a placare la spinta che deriva anche da un’ottima ricezione e, quindi, da un cambio palla costante e sicuro. Salvatori rileva Babatunde 21-11. Le Umbre provano a stare a galla con Patasce e Della Rosa. Bolzonetti mette a segno il punto numero 24 per i 10 set point. Perovic chiude al secondo tentativo 25-15-

Quarto set: per La Omag-MT in campo Salvatori per Babatunde mentre Perugia rimane invariata. Set equilibrato con regolare cambio palla fino al 6-6. Tre punti consecutivi della Omag-MT accendono il campanello d’allarme nella squadra Umbra. Marangi prova a spegnerlo con il discrezionale 9-6. La Omag-Mt tiene il pallino del gioco ed allunga ancora con Perovic al servizio. Ancora un time out per la squadra Umbra.16-10. Il set ha ancora poco da raccontare, Perugia ha mollato gli ormeggi, Coach Barbolini mette Biagini al posto di Bolzonetti. Rachkovka sigla il punto 24 per gli 8 match point. L’invasione di Della Rosa chiude il match. 25-17.



IL TECNICO Enrico Barbolini commenta: “ Dobbiamo imparare un po' a non preoccuparsi un po' di come arrivano i 3 punti ma come vogliamo andarceli a prendere. Ci può stare un calo quando inizi in maniera così decisa poi dopo ci siamo ripresi e abbiamo fatto bene il resto della partita"





TABELLINO

OMAG-MT - 3M PALLAVOLO PERUGIA: 3-1

OMAG-MT: Turco 1, Perović 21, Rachkovska 11, Bolzonetti 20, Parini 10, Babatunde 6, Caforio (L), Salvatori 2, Biagini, Aluigi, Cangini. Ne Covino, All. Enrico Barbolini e Alessandro Zanchi.

PERUGIA: Giudici 8, Negri 8, Patasce 8 , Manig 4, Rota (L), Pero5 , Bosi, Dalla Rosa 8. N.E. – Traballi, All. Guido Marangi e Sandro Severini.