Calcio Prima, Accademia Marignanese ko in casa 0-1

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:51 - 23 Ottobre 2022

Cade in casa l'Accademia Marignanese per mano del Mondaino, squadra esperta, solida in difesa e concreta. ha sfruttato l’unica vera occasione della partita c apitata sui piedi di Giovanni Casolla, sulla sua mattonella preferita e trasformata con un diagonale che non ha lasciato scampo al portiere dei padroni di casa.

Da segnalare solo due richieste di calcio di rigore degli ospiti nella ripresa, prima della rete decisiva, ignorate giustamente dal direttore di gara. La nota più negativa della giornata è la mancanza di conclusioni verso la porta avversaria da parte dei padroni di casa, che vedono la loro posizione di classifica farsi preoccupante. penultimo posto con 4 punti.



Il tabellino

Accademia Marignanese: Badioli, Luppoli (85° Izzo), Markaj (73° Siciliano), Beccari, Lorenzi (68° Tirincanti), Rossi, Cekirri, Ottaviani (73° Ceccarini), La Pescara, Romano (63° Di Blasio), Bacchielli. A disp.: Ottaviani, Gabellini, Vandi. All. Palazzi



Mondaino: Marfoglia, Sanchini, Ceccaroni, Dadi, Casolla, Mancini E., Tenti (75° Muarremi), Mercuri, Errichiello (81° Sani e 89° Baaffoni), Ottaviani, Giometti

A disp. Tullio, Pennacchini, Mancini M., Cevoli, Di Renzo, Silva Bahiano. All. Bertuccioli



Arbitro: Casali di Rimini



Rete: Casolla