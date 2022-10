Calcio Prima, il derby San Lorenzo-Ricicone finisce 1-1

Sport

| 20:42 - 23 Ottobre 2022

Finicse in parità il derbu tra San Lorenzo e Riccione. Gara molto combattuta, San Lorenzo pericoloso nel primo tempo con due legni colpiti da Prunella su punizione e da Pruccoli su azione. Il Riccione passa allo scadere della frazione con una grande punizione di Klyvchuk. Seconda frazione di gioco con il San Lorenzo che si riversa nella metà campo del Riccione alla ricerca del pari che puntuale arriva al 78' con Scarpellini che con un gran goal dalla distanza.

Vani i tentativi della squadra di Iencinella di riportarsi in vantaggio e sul filo di lana prima i padroni di casa con Bianco al 90' e poi Dragoni al 90'+3' per gli ospiti sprecano due chiare occasioni da goal. Risultato sostanzialmente giusto, due squadre che hanno cercato di vincere la partita e, tra gli applausi finali, si sono divise la posta in palio.