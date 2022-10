Futsal RSM: Virtus-La Fiorita il piatto forte del quarto turno. Cosmos e Libertas, cercasi vittoria

Sport

Repubblica San Marino

| 20:37 - 23 Ottobre 2022

In arrivo la quarta giornata del Campionato Sammarinese di futsal 2022-23, dove le capolista Fiorentino e Folgore si sfideranno a distanza. Già in campo domani i Rossoblù di Michelotti, che inseguono la quarta vittoria consecutiva nel torneo a scapito del Faetano – imbattuto sinora. Dopo i successi con Tre Penne e Pennarossa, inframezzati dal pareggio col Murata, nella tarda serata di Dogana (ore 21:45) gli uomini di Corbelli potranno saggiare le proprie qualità al cospetto di una delle favorite per il successo finale.



C’è curiosità per il progetto Juvenes-Dogana: la squadra di Claudio Zonzini è a punteggio pieno come Folgore e Fiorentino, ma ha già osservato il turno di riposo. In campionato i successi con Cosmos e San Giovanni, in Titano Futsal Cup quello sul Domagnano nell’andata degli ottavi di finale. Domani, sempre a Dogana, il confronto col Cailungo – ancora fermo al palo (ore 20:15).



Condizione che non si applica a San Giovanni e Domagnano, prossimi ad incrociarsi a Fiorentino (ore 20:15). Entrambe hanno ottenuto un successo: nella prima giornata il Domagnano (3-0 al Tre Penne), nell’ultima uscita il San Giovanni (3-2 al Cailungo). In precedenza, due sconfitte consecutive per gli uomini di Gualtieri, ed un punto incamerato – a margine di due gare equilibrate con La Fiorita e Tre Fiori – per i Lupi di Mussoni. Gioca d’anticipo anche il Cosmos, che ad Acquaviva affronterà la Libertas (ore 20:15). Le formazioni di Muccioli e Penserini vanno a caccia del primo successo in campionato. Sulla carta, parte favorita la compagine granata – non fosse altro che nell’andata degli ottavi di Titano Futsal Cup, Davide Rossi e compagni hanno superato 5-1 i prossimi avversari.



Si svilupperanno in seconda serata Murata-Tre Fiori e Virtus-La Fiorita (ore 21:45). A Dogana il primo dei due incontri citati, tra due squadre appaiate in classifica con quattro punti a testa. Bianconeri e Gialloblù hanno vinto una partita, incappando in un pareggio ed una sconfitta. Particolarmente impegnativo il calendario di inizio stagione per i ragazzi di Bugli che, dopo la Supercoppa con la Folgore, hanno affrontato La Fiorita, Domagnano e Fiorentino. Ora il test col Murata dal quale Boschi e compagni vogliono trarre il massimo. Contemporaneamente, sul sintetico di Fiorentino, la partita probabilmente più affascinante della quarta giornata: Virtus e La Fiorita, imbattute sinora, si sfideranno per le posizioni di vertice. I Neroverdi occupano la terza posizione, in coabitazione col Faetano, a quota sette punti. I vicecampioni di San Marino, che hanno recentemente affidato la guida tecnica a Davide Ghiotti (ex di turno), vogliono riprendere il feeling con la vittoria dopo l’inattesa sconfitta in Titano Futsal Cup col Pennarossa (4-3) ed il pareggio col Domagnano in campionato (2-2). La Virtus, neanche a dirlo, punta ad allungare il suo periodo positivo nel torneo e scrollarsi definitivamente di dosso le tossine del K.O. di coppa ad opera del Faetano (2-0).



Chiude il programma il posticipo di martedì sera, che vedrà impegnate Folgore e Pennarossa. A Dogana, dalle ore 21:15, il club di Falciano – attualmente detentore di tutti e tre i trofei del futsal sammarinese – andrà alla ricerca della quinta vittoria stagionale, considerando tutte le competizioni. Di fronte un Pennarossa battagliero, capace di recente – come detto – di sgambettare La Fiorita. I ragazzi di Casadei tornano in campo in campionato dopo il turno di riposo e vogliono dimostrare che la scoppola rimediata nel secondo turno dal Fiorentino non è stato altro che il frutto di una serata tragica. Con la Folgore, i Biancorossi vanno alla ricerca soprattutto di solidità e certezze, da esprimere anche al cospetto di chi si giocherà il titolo fino alla fine, nonché ovviamente dei primi punti in campionato.