Tennis A2, Viserba battuto all’esordio dall’Euro Sporting Roma 4-2

Sport

Rimini

| 20:25 - 23 Ottobre 2022

Il maestro Luca Gasparini con Alberto Bronzetti.

Il Tennis Club Viserba sconfitto all’esordio nel campionato di A2 di tennis sui campi dell’Eur Sporting Club Roma per 4-2. Una sconfitta che lascia qualche rammarico nel team romagnolo che al termine dei quattro singolari era saldamente sul 2-2, poi il Club viserbese, seguito da un bel gruppo di tifosi nella capitale, ha ceduto solo ai doppi un confronto che avrebbe meritato di pareggiare per quanto fatto vedere in campo. Al termine dei singolari, come detto, il punteggio era fissato su un 2-2 che la dice lunga sull’equilibrio in campo. I successi nei singolari sono arrivati in casa riminese per merito di un super Alberto Bronzetti che ha vinto la battaglia contro Niccolò Ciavarella, portando a casa un “positivo” di platino, e con Manuel Mazza che ha regolato lo spagnolo Alvaro Lopez San Martin risalendo da 1-4 nel secondo set. Tutto affidato ai doppi nei quali il team romano ha capitalizzato al massimo conquistando due punti. Peccato perché Mazza-Bronzetti sono stati avanti di un break nel primo set prima di cedere nettamente.

I parziali: Alberto Bronzetti (2.3)-Niccolò Ciavarella (2.1) 7-6 (6), 6-4, Massimo Giunta (2.1)-Francesco Giorgetti (2.4) 6-2, 6-2, Manuel Mazza (2.1)-Alvaro Lopez San Martin (2.1) 6-1, 7-5, Daniele Minighini (2.2)-Diego Zanni (2.5) 6-1, 6-4.

Doppi: Lopez San Martin-De Vincentis b. Mazza-Bronzetti 6-4, 6-1, Minighini-Giunta b. Canini-Zanni 6-1, 6-4.

Domenica prossima il Tc Viserba osserverà il turno di riposo nel 1° girone di qualificazione, poi esordio in casa il primo novembre (dalle 10) contro il Tennis Club Cagliari, una delle big del girone. Ma la prova fornita a Roma contro una big del girone lascia ben sperare.