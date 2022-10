Calcio Promozione, beffa Gabicce Gradara: la vittoria sfuma nel finale (1-1)

Sport

Gabicce Mare

| 20:19 - 23 Ottobre 2022

Il Gabicce Gradara esulta dopo la rete di Radoi.



Il Gabicce Gradara rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria che avrebbe meritato per il numero di occasioni create. Ha accarezzato i tre punti per una decina di minuti, quelli finali, andando in vantaggio e venendo recuperato.

La partita si gioca ad alto ritmo e con intensità agonistica. All’8’ angolo di Rossini dalla sinistra, testa di Giovagnoli a lato. Al 13’ Gabicce Gradara pericoloso: da Ulloa a Pierri, tiro dal limite nell’angolino, Tomba in tuffo alla sua destra devia in angolo. Al 28’ bella azione sulla sinistra Gabrielli- Donati, cross in area deviazione in angolo di un difensore sopra la traversa con Ulloa pronto alla battuta. Al 38’ ancora Gabicce Gradara all’attacco. Su una ripartenza, Ulloa si fa metà campo, serve Donati che allunga per Mani: solo davanti a portiere sulla sinistra il numero dieci di casa calcia debolmente. Al 40’ un cross rasoterra di Grandicelli dalla destra attraversa tutta l’area e non trova nessuno pronto alla battuta a rete.

Altrettanto vivace la ripresa. Al 3’ scambio in area Gabrielli-Uolla, tiro respinto, Tomba smanaccia la palla precedendo l’accorrente Donati. Al 10’ contropiede di Ulloa, tiro di Pierri deviato in angolo. Al 14’ punizione di Mani a sinistra fuori area per fallo su Pierri: cross, in mischia deviazione nell’area piccola ma debole di Grandicelli parata da Tomba. Al 16’ tiro da fuori di Borocci a lato e al 23’ su Alessandroni a tu per Renzetti chiude sul suo palo e devia di piede. Al 35’ vantaggio Gabicce Gradara: atterramento di Giunchetti in area, Radoi dal dischetto non sbaglia 1-0. Al 43’ il pareggio di Alessandroni in mischia in area su traversone dalla sinistra: 1-1.

Nel prossimo turno Gabicce Gradara osserva il turno di riposo, ritorna in campo sabato 5 novembre sul campo del Mondolfo Marotta.



IL TECNICO Mister Filippo Vergoni: ‘Buona la prestazione, abbiamo creato molto, fatto gioco e siamo andati in vantaggio, ma non lo abbiamo tenuto e ancora una volta abbiamo subito gol dopo esser stati impeccabili per 87’ – dice il mister – Avremmo dovuto essere più aggressivi nel finale, gestire meglio il vantaggio visto che mancavano pochissimi minuti alla fine e comunque non ci è andata neppure bene visto che sul tiro di Alessandroni c’è stata una leggera deviazione”.



Il tabellino



GABICCE GRADARA: Renzetti, Semprini Federico, Di Addario, Grandicelli (26’ st. Innocentini), Lepri, Tombari, Pierri (22’ st. Radoi), Gabrielli (31’ st. Morini), Donati, Mani (26’ st. Giunchetti), Ulloa (37’ st. Magi). A disp. Mussoni, Semprini Federico, Della Chiara. All. Vergoni.

BIAGIO NAZZARO: Tomba, Terranova, Marasca, Brocani, Giovagnoli, Rossini (11’ st. Morriconi), Pergolini (11’ st. Mosciatti), Cecchetti, Alessandroni (22’ st. Pieralisi), Cavaliere, Barocci. A disp. Morelli, Domenichetti, Pacenti, Petoku, Giacconi. All. Pazzaglia.

ARBITRO: Eletto di Macerata (Cerca di Jesi e Frapiccini di Macerata).

RETE: 35’ st. Radoi su rigore, 43’ st. Alessandroni.

NOTE. Spettatori 300 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti: Grandicelli, Donati, Pierri, Brocani. Recupero: 2’ pt., 4’st.