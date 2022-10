Rimini Calcio, Fermana acciuffata al 92': al Neri è 2-2

Sport

Rimini

| 19:57 - 23 Ottobre 2022



Primo pareggio casalingo per il Rimini al Neri, al termine di una rocambolesca partita terminata 2-2. La Fermana si illude di poter portare a casa i tre punti, ma viene punita nel recupero dal gol di Rosso, su assist di Gabbianelli. Due volte in vantaggio gli ospiti, due volte raggiunti da un Rimini che ha trovato di fronte un avversario aggressivo e bravo a intasare gli spazi davanti a Nardi. Per i biancorossi di Gaburro, a segno anche con Delcarro, non mancano i rimpianti, compresa una clamorosa traversa colpita da Mencagli.



LE PAGELLE



ZACCAGNO 6.5: due reti senza colpe e un miracolo su Maggio nel primo tempo. Una garanzia.

TOFANARI 6.5: prestazione positiva del vice Laverone. Come il titolare, cerca gli spazi anche in una posizione più centrale, anche se non sempre è cercato dai compagni. Con l'ingresso di Laverone, diventa difensore centrale. Applicato.

PIETRANGELI 5: errore fatale in occasione del rigore fischiato alla Fermana (LAVERONE 6: si piazza sulla destra, ma la Fermana non gli concede troppo spazio).

PANELLI 6: nel primo tempo ferma Fischnaller lanciato a rete da Nardi, fa valere il fisico come sempre, ma qualche scricchiolio in difesa si è visto.

REGINI 6.5: con la Fermana arroccata in difesa, parte con piglio aggressivo, proponendosi spesso al cross. Una prestazione rinfrancante (ROSSO 6.5: la panchina del Rimini nel reparto offensivo è così sterminata che la sesta e la settima scelta dell'attacco sono tra i migliori di questa gara. Mencagli dà la scossa, lui salva il Rimini dalla sconfitta).

DELCARRO 6.5: splendida la triangolazione con Gabbianelli in occasione del gol. Reclama un rigore, in sostanza non fa mancare i soliti inserimenti (HAVERI 6.5: prestazione non appariscente, ma sulla sinistra fa valere il fisico. Cresce di intensità).

PASA 6: mantiene la lucidità nei momenti in cui sale un po' di nervosismo tra i compagni di reparto.

TONELLI 5.5: questa volta il Rimini non riesce a stanare l'avversario col possesso palla. La mezzala biancorossa soffre il pressing avversario (EYANGO 6: buona prestazione. Gioca il pallone con autorevolezza e ha un buon ritmo. Merita una chance da titolare).

GABBIANELLI 7: sempre più determinante e sempre più al centro del gioco. Si accentra, catalizza palloni, inventa i due assist.

VANO 5.5: lotta, ma non ha grossi spunti. La Fermana riesce a contenere la sua fisicità (MENCAGLI 6.5: il suo ingresso scuote l'attacco, la traversa gli nega uno splendido gol).

SANTINI 6.5: il gol di Delcarro nasce da una sua splendida giocata. Come di consueto è un leone nell'arena, con un incessante movimento sul fronte offensivo e la solita determinazione nei contrasti, ma questa volta, pur armando il destro due volte, non riesce a centrare la porta.

All. GABURRO 6: trova i jolly dalla panchina, Rosso e Mencagli. La partita a scacchi l'ha vinta Protti, ma il Rimini ha portato a casa un pareggio importante.



ric. gia.