Calcio D, per la Sammaurese tre punti alla Crema: 2-0

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:39 - 23 Ottobre 2022

L'attaccante Merlonghi.





Al Macrelli non si passa. Una Sammaurese spettacolare manda al tappeto anche il Crema (2-0). Prestazione da motore diesel dei giallorossi che nel primo tempo controllano poi nella ripresa accelerano in maniera progressiva.

Al 28′ Canalicchio salta due uomini si accentra e tira, costringendo Aiolfi a deviare in corner. A 5′ dal termine del primo tempo occasionissima per i padroni di casa: Haruna serve Casadio che impegna in una difficile parata il portiere lombardo.



La Sammaurese inizia concentrata ed al 50′ passa. Haruna ruba palla nei pressi dell’area di rigore cremasca e serve Merlonghi. Un gioco da ragazzi per il bomber trovare la via del gol (1-0). Il Crema prova a reagire e poco dopo Grassi sugli sviluppi di un corner raccoglie il pallone respinto e con una staffilata rasoterra va vicino al palo. I romagnoli però non vogliono lasciare nulla al caso ed al 60′ compiono lo scatto decisivo. Giocata sontuosa di Bonandi, Masini si trova davanti al portiere e lo infilza facendgli passare il pallone in mezzo alle gambe (2-0)



Sammaurese carica, ma al 75′ Maggioli viene espulso. Nonostante l’inferiorità numerica la squadra di Martini gioca con intelligenza fino al termine.



Il tabellino

SAMMAURESE: Piretro, Masini, Canalicchio, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Casadio, Haruna, Merlonghi, Bonandi, Misuraca A disp: Zavatti, Manfroni, Bolognesi, Tamai, Romano, Bonafede, Barbatosta, Cremonini, MaltoniAll Martini



CREMA: Aiolfi, Spaneshi, Grassi, Erman, Brero, Cerri, Melqui, Ricozzi, Recino, Melchiori, Lovaglio A disp: Peschieri, Neci, Forni, Groppelli, Bignami, Abba, Madiotto, Tosi, Di Piedi All Bellinzaghi



Reti: 50′ Merlonghi, 60′ Masini