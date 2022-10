Calcio Eccellenza: cade imbattibilità Victor San Marino, fa festa il Coriano al 90'

Sport

Coriano

| 18:27 - 23 Ottobre 2022

Foto di repertorio.

Tropical Coriano - San Marino 1-0



TROPICAL CORIANO: Bianchini; Guidi (23' st Bartolucci), Anastasi, Deluigi, Ceccarelli; Enchisi (41' st Vagnarelli), Pigozzi (23' st Tomassini), Mularoni; Bartoli; Arlotti (47' st Perazzini), Scarponi (31' st Tamagnini). Panchina: Catenacci, Perazzini, Marmo, Canneto, Canini. All.: Bucci.

SAN MARINO: Pazzini; Lombardi, De Queiroz, Monaco; Gramellini (12' st Manuelli), Santoni, Lazzari (18' st Mengucci), Tosi; Malo (33' st Ambrosini), Morelli (42' st Stellacci); Mazzavillani (2' st Mantovani). Panchina: Forti, Tiraferri, Buda, Dioh. All.: Cassani.

ARBITRO: Barbetti di Arezzo.

RETE: 45' st Anastasi.

AMMONITI: Santoni, De Queiroz, Mularoni, Mengucci, Mantovani, Monaco, Guidi, Tomassini.



CORIANO Dopo 9 vittorie consecutive in Eccellenza, il Victor San Marino cade inaspettatamente in casa del Tropical Coriano. È infatti la formazione romagnola a conquistare i 3 punti allo stadio "Daniele Grandi" nella partita valevole per la decima giornata del campionato.



LE AZIONI DELLA GARA



24' Scarponi approfitta di un'indecisione della difesa ospite e ruba palla nella metà campo avversaria, ma sfera giunge ad Arlotti che entra in area e subisce l'intervento in ritardo di Monaco. Rigore netto

25' Arlotti dal dischetto, tiro rasoterra alla destra di Pazzini che sembra essere sulla traiettoria, la palla centra in pieno il palo, poi nella stessa azione l'estremo ospite respinge di piede evitando la rete

45' Bartoli calcia verso la porta dal limite dell'area dopo una respinta della difesa, la sua conclusione è forte e pericolosa, provvidenziale l'intervento della difesa che respinge alto sulla traversa



secondo tempo



11' Su azione di calcio d'angolo, De Queiroz anticipa di testa Bianchini in uscita, palla a lato

16' Ceccarelli raccoglie palla a 10 metri fuori l'area di rigore, si coordina splendidamente e fa partire un mancino insidioso e pericoloso diretto sotto la traversa, Pazzini si rifugia in corner con non poca difficoltà

25' Arlotti fugge via palla al piede sulla sinistra, si accentra e prova la conclusione sul secondo palo: palla alta

45' Vantaggio del Tropical: sul susseguirsi di un corner la palla arriva al neo entrato Bartolucci che senza pensarci due volte calcia forte verso la porta, Pazzini in qualche modo si salva ma non può nulla sulla conclusione di Anastasi, appostato dentro l'area di rigore, bravo a fare 1 a 0 con un destro fulmineo