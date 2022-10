Volley C femminile, a Cattolica colpaccio di Emanuel Riviera (1-3)

Sport

Rimini

| 16:32 - 23 Ottobre 2022

Emanuel Riviera Volley esultante a fine gara.

Successo per 1-3 sul parquet di Cattolica per Emanule Riviera (23/25; 19/25; 25/23; 20/25).

Quattro set giocati sempre punto a punto con tentativi di stacco da una parte e dall’altra mai riusciti in pieno. Brave le difese, buone le soluzioni in attacco dove primeggiano due giovanissime, Fabbri Elisa per la Retina e Morelli Giulia per il Riviera; buone le prestazioni dei due liberi Bigucci (Cattolica) e Forlani (Riviera col 87% di positività), ma la differenza è stata nei centrali con netto predominio di Rimini con la coppia, all’inizio, Sangoi/Pasolini e poi Orsi/Sangoi.



C’è stata una sostanziale parità ad esclusione del terzo set in cui Rimini ha sbagliato di più non riuscendo poi ad annullare il margine, seppur piccolo, guadagnato dalla Retina e nel quarto set in cui, arrivati alla fine del periodo in sostanziale pareggio (19-19), è andata in battuta la centrale Sangoi che con un ace e con le battute finali ha impedito alla Retina di costruire favorevoli azioni di attacco facilitando la brava regista Catalano e il potere di attacco di Morellini, Magi coadiuvata anche dalla nuova entreè Marconato.

Ancora una volta tutte le ragazze di coach Bazzocchi, anche quelle non presenti nel sestetto base, hanno risposto all’atto della chiamata, mentre le giovani di coach Albani faranno sentire sicuramente la loro voce nelle future partite. Grinta e caparbietà sono state premianti per le ragazze del Riviera.

E sabato, alla Casa del Volley alle 17:30, incontro di vertice con Faenza, una delle compagini più in forma e una delle più accreditate al successo di fine stagione.



EMANUEL RIVIERA: Fiorucci, Orsi 11, Catalano 3, Morelli 20, Morettini 14, Magi 12, Pasolini 3, Sangoi 6, Marconato 3.



NOTE: Ace: Riviera5 – Cattolica 5. Battute sbagliate: Riviera 11 – Cattolica 9. Muri: Riviera 5 – Cattolica 4. Errori: Riviera 16 – Cattolica 17. Attacchi punto: Riviera 62 – Cattolica 49. Riviera: ricezione 70% - Attacco 40%