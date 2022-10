Volley B2 femminile, Lasersoft corsara a Monte Urano 0-3

Sport

Riccione

| 16:04 - 23 Ottobre 2022

Terza vittoria consecutiva per una sempre più convincente Lasersoft Riccione che espugna Monte Urano, sale a quota 8 punti in classifica e conferma il suo ottimo stato di forma.

Successo pieno e partita sempre saldamente nelle mani delle riccionesi, scese in campo concentrate e subito determinate a prendere in pugno la gara. Tre set praticamente identici che hanno visto le ragazze di coach Piraccini sempre partire avanti nel punteggio ed amministrare autorevolmente il vantaggio nel corso del match, che ha permesso durante la gara, l'ingresso in campo di alcune ragazze per il proprio primo esordio in questo campionato Nazionale.



Prossimo impegno sabato 29 quando la Lasersoft ospiterà l'Apav Bcc Fano (si gioca a San Giovanni in Marignano) alle ore 18.00.



La partita



Riccionesi che partono forte fin dai primi scambi del match: Moltrasio e compagne trovano la fuga decisiva quando sul pari a quota 10 la stessa numero cinque firma una serie al servizio impressionante che piega definitivamente la resistenza avversaria fino al 25-14 finale.



Stesso copione nel secondo parziale dove è l'intera squadra che gira a meraviglia: le continue variazioni dell'attacco riccionese mandano in tilt le padrone di casa. Arriva così anche il raddoppio (25-15).



Anche nella terza frazione Riccione domina letteralmente spegnendo sul nascere ogni flebile tentativo avversario di rientrare. Qualche patema lo si ha nel finale quando sui nove match point a disposizione (24-15) ne vengono annullati cinque: ma la sesta occasione è quella buona (25-20) il terzo successo consecutivo (secondo per 3-0).



Il tabellino

E.m. Comany Azzurra Volley - Lasersoft Riccione 0-3



E.M. COMPANY AZZURRA VOLLEY: Ragni 9, Marcellini 2, Asquini 10, Santarelli 4, Valeri 2, Trinca, Papi (L1), Salvatori, Riboli, Cangiano 1. N.e.: Pieroni, Cicchitelli, Salvucci (L2). All.: Kruzikova - Diomedi.

LASERSOFT RICCIONE: Gabellini 5, Ricci 12, Moltrasio 2, Godenzoni 13, Gugnali 5, Tallevi 14, Agostini (L1), Paolassini, Chistè, Fogli. N.e.: Astolfi, Stefanini (L2). All.: Piraccini - Musumeci.

PARZIALI: 14-25/15-25/20-15