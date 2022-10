Ministro Piantedosi atteso a Rimini, Gnassi incalza: 'Ex Caserma diventi sede della Questura'

Attualità

Rimini

| 15:52 - 23 Ottobre 2022

Sede della Questura di Rimini in piazzale Bornaccini.





Mercoledì 9 novembre il Ministro Piantedosi è atteso a Rimini per l'inaugurazione ufficiale dell'attuale sede della Questura, in piazzale Bornaccini. Lo annuncia l'ex sindaco di Rimini e deputato del Pd Andrea Gnassi. In quell'occasione, annuncia, "porrò all'attenzione il dossier sicurezza della nostra provincia, con tanto di foto di degrado e abbandono".



Per Gnassi, la sede di piazzale Bornaccini "non è e non può essere che una sede provvisoria", come sancito dal Patto della Sicurezza sancito col Ministero degli Interni. "Rimini ha bisogno di uomini, mezzi, sedi di formazione per ogni corpo di polizia che, saltata la sede di via Ugo Bassi, deve trovare collocazione definitiva nella Cittadella della Sicurezza, all'ex Casema Giulio Cesare. Come servitore dello Stato mi aspetto che il Ministro, con il lavoro congiunto di enti locali, Agenzia del Demanio, Prefettura e organi dello Stato, si adoperi perché la Caserma non diventi un altro bubbone che lo Stato regala alla comunità riminese", evidenzia Gnassi.