Bellaria, cittadini e associazioni insieme per ripulire il Parco del Gelso

| 15:45 - 23 Ottobre 2022

Alcuni volontari dell'associazione Futuro Verde impegnati nella raccolta di rifiuti.



È stata una mattinata di pulizia e di cura del Parco del Gelso di Bellaria Igea Marina, quella di oggi (domenica 23 ottobre), per le associazioni promotrici dell' iniziativa " Puliamo il parco", assieme a realtà associative locali e tanti cittadini che si si sono uniti all' iniziativa.



Legambiente circolo di Bellaria Igea Marina, Futuro Verde e Amici Parco del Gelso, assieme a tutte le realtà e cittadini, che si sono uniti all' iniziativa lanciata qualche giorno fa dalle tre associazioni, hanno trascorso la mattinata pulendo il Parco del Gelso di Bellaria con decine di sacchi raccolti. Dopo questo impegno, l' associazione Futuro Verde sarà impegnata nel via alla rassegna di letteratura e saggistica ambientale , organizzata da Futuro Verde APS e promossa assieme ad AMIR e Provincia di Rimini all' interno dell' edizione 2022 del Festival della Cultura Tecnica.





Dal 25 Ottobre, primo appuntamento, sino al 9 dicembre saranno 6 gli incontri per questo spazio dedicato all'arte e alla letteratura ambientale, intesa come romanzo ecologista, ma anche saggio naturalistico, manuale del fai-da-te verde, inchiesta giornalistica su alcuni aspetti gemmati da dall'evoluzione in senso green della nostra società. Per questo, Foresta Gutenberg vuole indagare - con leggerezza calviniana - come raccontiamo questi nostri tempi, cosa leggiamo, e come tutto questo stia cambiando il nostro modo di vedere e interpretare il mondo. Diversi gli ospiti che si alterneranno, tra cui Leonardo Setti, Paola Turroni, Annalisa Corrado, Marco Affronte, Fabio Fiori e Tonino Lazzari.





Il primo appuntamento sarà martedì 25 Ottobre alle ore 17:00 alla Sala del Giudizio del Museo della città di Rimini in Via Cavalieri 26, dove Leonardo Setti, docente di politiche energetiche all'Università di Bologna e dove crea il "Centro per le Comunità Solari" (2015) per la realizzazione di città solari, presenterà il suo libro " La fabbrica delle comunità solari. Domani smetto di fumare i combustibili fossili" Edito da Abrabooks. Oltre all' intervento dell' autore è previsto un dialogo con Silvia Zamboni, vicepresidente dell' Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna e Capogruppo in Regione di Europa Verde e con Graziano Urbinati Presidente di Federconsumatori Rimini, per parlare di Comunità energetiche rinnovabili e comunità solari: lo sviluppo di un' energia condivisa. Inoltre, è previsto un saluto introduttivo per inaugurare la rassegna dell' assessora alla transizione ecologica, Anna Montini. La rassegna proseguirà il 10 novembre alle 21 alla Sala del Buonarrivo in Corso d' Augusto 231 a Rimini con la presentazione del libro "Io e i Green Heroes" scritto da Alessandro Gassman assieme ad Annalisa Corrado ed edito da Piemme.