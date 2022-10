Volley B, PromoPharma: derby amaro

Sport

Repubblica San Marino

| 13:03 - 23 Ottobre 2022

Yan Kiva.

La seconda partita casalinga di campionato, giocatasi sabato 22 a Serravalle, ha un esito completamente diverso dalla prima contro Viadana. Stavolta la PromoPharma cede nettamente agli avversari del Sab Group Rubicone senza neanche lottare: 0-3 (17, 14, 16).

“E’ stato un incontro nel quale non siamo riusciti a giocare. – spiega coach Stefano Mascetti a fine match. - Non abbiamo fatto nulla per mettere in difficoltà i nostri avversari: una cosa molto strana per noi che di solito siamo aggressivi anche quando perdiamo. Forse, inconsciamente, pensavamo a un altro tipo di match dal punto di vista tattico. Va detto che il Rubicone ha giocato bene, disputando certamente la sua migliore partita dell’anno. Ma siamo stati noi che non abbiamo trovato le chiavi giuste per mettere in difficoltà il loro gioco E abbiamo fatto tanti errori. Adesso cercheremo di capire come mai abbiamo fatto una partita così”.



Il tabellino

PromoPharma. Rondelli, Kiva 10, Bernardi 4, Zonzini 8, Paganelli, Caselli 4, Morelli (L1), Carigi, Bacciocchi, Cicconi, Borghesi, Conti. N.E.: Ricci (L2), Lazzarini. Ace 0, Battute Errore 11, Muri punto 2. All. Stefano Mascetti.



Sab Group. Gheradi 4, Bellomo 10, Rocchi 4, Matteo Mazzotti 17, Aldini 6, Nori 2, Rizzi (L1), Massaro, Morrone 2, Marchi. N.E. Carlini, Polselli, Mattia Mazzotti, Pascucci (L2). Ace 2, Battute Errore 10, Muri punto 6. All. Roberto De Marco.



Arbitri: Cristina Santinelli (1° arbitro) e Matteo Cetraro (2°).



Prossima partita. Ama San Martino in Rio - PromoPharma. sabato 29 ottobre ore 17 a San Martino in Rio.



Serie D femminile

Unica Volley Tavullia – Titan Services 3-0. Sabato 22 la Titan Services San Marino ha affrontato la trasferta di Tavullia per vedersela con l’unica Volley. E’ arrivata la terza sconfitta della stagione su tre partite. “Abbiamo perso contro una squadra che ha attaccato bene e che ci ha messo in grande difficoltà in ricezione nei primi due set, perché batteva molto bene con tutte le giocatrici e noi non siamo riuscite a creare niente di buono in attacco. – Analizza coach Wilson Renzi nel dopo match. - Siamo state più brave nel terzo set quando siamo riuscite a restare più vicine nel punteggio, battendo anche un po’ meglio. Paghiamo anche le assenze di Elisa Bernardi che siede in panchina per onor di firma e di Veronica Renzi. Quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare per trovare il nostro ritmo di gioco”.



Titan Services. Ghinelli 12, Menicucci 1, Filippi 3, Esposito 4, Pasolini (L), Casadei 2, Lazzari 1, Ricciotti 7. N.E.: Bernardi, Rossi, Bizzocchi. All. Wilson Renzi.



Classifica. Fenix Faenza 8, Fulgur Bagnacavallo 7, Portuali Ravenna 6, Junior Coriano 6, Idea Volley Santarcangelo 6, Unica Volley 6, Longiano Volley 6, Stella Rimini 3, Figurella Rimini 3, Viserba Volley 3, Teodora Ravenna 0, Titan Services 0, Forlì 0.



Prossima partita. Titan Services San Marino – Fenix Faenza. Sabato 29 ottobre alle ore 18.30 a Serravalle.