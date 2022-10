Meteo: sul riminese ancora allerta meteo per il vento e temperature molto miti

Attualità

| 12:35 - 23 Ottobre 2022

Ai flussi sud-occidentali di lunedì (24 ottobre) seguirà un nuovo consolidamento del campo di alta pressione che determinerà un’altra settimana di tempo stabile, seppur non sempre soleggiato a inizio periodo, e temperature decisamente superiori alla media climatologica.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Lunedì 24 ottobre



Stato del cielo e precipitazioni: nuvoloso per nubi alte stratificate con parziali schiarite durante il pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie comprese tra 15 e 19 gradi, massime in lieve aumento, comprese tra 23 e 26 gradi.

Venti: deboli-moderati da Sud-Ovest con rinforzi di burrasca sul crinale appenninico.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.

Avvisi: allerta meteo gialla per vento in Appennino.



Martedì 25 ottobre



Stato del cielo e precipitazioni: nuvoloso per nubi alte stratificate con schiarite tra pomeriggio e sera.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra 15 e 19 gradi, massime in lieve diminuzione, comprese tra 21 e 24 gradi.

Venti: deboli dai quadranti meridionali con residui rinforzi in mattinata nell’entroterra.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.





Mercoledì 26 ottobre



Stato del cielo e precipitazioni: poco nuvoloso con possibili foschie in mattinata a ridosso della costa, in rapido dissolvimento.

Temperature: in diminuzione, minime comprese tra 12 e 15 gradi, massime comprese tra 19 e 21 gradi.

Venti: deboli, dai quadranti settentrionali al mattino e dai quadranti orientali tra pomeriggio e sera.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: condizioni di stabilità anche nella seconda parte di settimana, con tempo soleggiato salvo presenza di foschie dense al primo mattino ma in rapido dissolvimento. Temperature senza variazioni significative, su valori superiori alla media climatologica del periodo.



