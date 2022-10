Perde il controllo della mountain bike, rovinosa caduta per il ciclista

Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 12:33 - 23 Ottobre 2022

Un momento dei soccorsi.



Un incidente ha coinvolto, nella mattinata di ieri (sabato 22 ottobre), un 43enne residente a Montescudo Monte Colombo. L'uomo era in sella alla mountain bike e stava percorrendo la via Canarecce, quando, intorno alle 11.40, ha urtato un dosso, perdendo il controllo della due ruote e finendo al suolo. Nella caduta ha riportato traumi ed escoriazioni. Essendo in un sentiero impervio, i medici del 118 sono stati assistiti dal Soccorso Alpino. Il ferito è stato soccorso e portato in ambulanza in ospedale.