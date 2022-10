Halloween a Pennabilli 2022: divertimento da brividi

Eventi

Pennabilli

| 11:10 - 23 Ottobre 2022

Halloween a Pennabilli.

La Pro Loco di Pennabilli organizza una serie di appuntamenti imperdibili in occasione di Halloween. Due diverse giornate ricche d’iniziative per divertirsi insieme in occasione della notte più spaventosa dell’anno.

Si comincia domenica 30 ottobre all’Anfiteatro di Piazza Garibaldi. Dalle ore 15:30, i bambini di tutte le età potranno dilettarsi nell’intaglio delle zucche e realizzare la propria spaventosa creazione da illuminare nella notte.



I veri brividi inizieranno lunedì 31 ottobre: a partire dalle ore 19 appuntamento all’Orto dei frutti dimenticati con “Una notte buia e tempestosa…”, le storie di paura narrate da Franco Baldoni che vi catapulteranno in un mondo di spavento e magia.

Dopo aver assaporato queste storie del terrore, sarà il momento di Dolcetto o Scherzetto? Per chi vorrà travestirsi da mostro, strega, fantasma o qualsiasi altra spaventosa creatura e divertirsi per le vie del centro storico in cerca di dolciumi e caramelle.



Inoltre, alle ore 21:00, sul sito www.cosmicfringeradio.com, sarà possibile seguire “Il lato oscuro delle fiabe - Realtà o immaginazione? Confronto con Massimo Brizigotti”, la nuova puntata del programma radiofonico Brainstorming – La tempesta narrativa, che sarà a tema per l’occasione. Le fiabe antiche possiedono un alone oscuro che riporta il genere a un’origine misteriosa, ancestrale, drastica e a tratti brutale e sanguinolenta. Da cosa deriva questa vocazione? I racconti orali che hanno dato origine ad alcune delle fiabe più conosciute sono frutto dell’immaginazione del narratore o di fatti realmente accaduti? Ne parleranno i conduttori Lorenzo Lunadei e Saul Fucili insieme all’antropologo, ricercatore e scrittore Massimo Brizigotti.

La vera magia scatterà alle 21:30, quando si apriranno “Le stanze dell’orrore”, con allestimenti e animazioni pensate da Samir Belaroussi e Saul Fucili.