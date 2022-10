Cronaca

Rimini

| 08:00 - 23 Ottobre 2022

Il luogo dell'incidente.

Ancora un incidente nel riminese. Nella notte tra sabato e domenica 23 ottobre, per cause ancora da accertare, un'autoambulanza si è scontrata con una Mini. la vettura di soccorso andava lungo Viale Valturio a Rimini quando, all'altezza di Romagna banca, ha impattato contro l'automobile. Il botto è stato violento e c'è stato molto spavento. Sul posto i Vigili del Fuoco gli agenti della Polizia Locale che, per competenza, dovranno stabilire l’esatta dinamica del sinistro.