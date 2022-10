Auto contro ostacolo fisso: grave il conducente trasportato all’ospedale Bufalini

Cronaca

Cattolica

| 07:34 - 23 Ottobre 2022

Una persona, di cui non sono state fornite le generalità, è rimasta ferita gravemente nella notte tra sabato e domanica, intorno all'una, in un incidente stradale accaduto a Cattolica nell'incrocio di via Cabral e via Leoncavallo. Il report del 118 comunica che un’auto è finita contro un ostacolo fisso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza e l'auto medicalizzata che hanno trasportato il ferito con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dell’incidente sono giunti Vigili del Fuoco e Carabinieri.