Basket B2 femminile, nel derby Ren-Auto vincente al fotofinish (57-55)

Sport

Rimini

| 01:31 - 23 Ottobre 2022

La Ren-Auto.

Dopo la beffarda sconfitta di Anzola la Ren-Auto di coach Andrea Maghelli torna in campo alla Carim per il derby con Forlì: le rosanero seconde in classifica vogliono assolutamente rispettare il pronostico e incamerare due punti preziosi.

Coach Maghelli, ancora privo di Novelli, sceglie un quintetto molto fisico composto da Capucci nelle vesti di playmaker, Garaffoni, Renzi, Eleonora e Noemi Duca..

Il primo canestro dell'incontro lo segna l'ex Vespignani, ma Eleonora Duca pareggia immediatamente.

Forlì segna il canestro del 2-4, ma per le ospiti sarà l'ultimo vantaggio della partita. Eleonora Duca è molto a fuoco, la difesa fa un buon lavoro e, anche se l'attacco non è quello dei primi quarti passati, la Ren-Auto chiude avanti, 15-13 al primo mini-intervallo.

Nella seconda frazione le cose vanno decisamente meglio su entrambi i fronti: in attacco la palla gira con maggior fluidità e paradossalmente gli errori più banali arrivano da comode situazioni di transizione, ma a fare la differenza è soprattutto una difesa che concede alle ospiti appena 5 punti.

Il parziale di 17-5 vale un complessivo +14 all'intervallo, 32-18.

Al ritorno in campo la partita sembra avere una sola padrona: a metà quarto un canestro di Pignieri vale il nuovo massimo vantaggio, +16 sul 40-24, e la Ren-Auto chiude senza patemi la frazione, 46-33.

In maniera graduale ed inesorabile, però, il quarto quarto da "quasi formalità" si trasforma nel fantasma del finale con Samoggia: Forlì non è mai doma e rosicchia punto su punto, grazie alla propria fisicità e un'accresciuta aggressività; la Ren-Auto non riesce ad adattarsi al metro arbitrale e comincia a perdere ritmo e certezze.

Quando Noemi Duca segna il libero del 54-50 ed Eleonora Duca recupera il successivo rimbalzo su errore di Forlì sembra ora dei titoli di coda, ma il passaggio di apertura è debole, Valensin lo recupera e serve immediatamente Balestra che segna la tripla del -1 a 40" dalla fine.

Si cambia fronte, Capucci subisce fallo ed è freddissima a realizzare dalla lunetta il 2/2 del 56-53. La Libertas allora prova un attacco disperato: la tripla di Balestra va corta, ma l'ultimo tocco è di Pignieri; Forlì rimette da sotto canestro, la palla arriva a Valensin che sulla sirena dei 24" trova la tripla del pareggio. I direttori di gara però non hanno dubbi: canestro da due, sospiro di sollievo, 56-55 e Ren-Auto ancora avanti con 14" da giocare.

Dopo il time-out Pignieri rimette per Capucci, fermata nuovamente col fallo: il primo libero è corto, il secondo è buono, 57-55. Mancano 8".

Forlì decide di non provare la tripla e di andare dentro per il pareggio: palla alla solita Valensin che penetra da sinistra ma trova la difesa di contenimento di Eleonora Duca e la stoppata decisiva di Pignieri. Suona la sirena e la Carim esplode in un urlo liberatorio.

Finisce 57-55.



IL COACH "Sembra un po' il copione delle ultime tre partite - attacca coach Maghelli -: nell'ultimo quarto cerchiamo di amministrare il vantaggio, ma, come ho spiegato alle ragazze, non è fattibile giocare 10' abbassando il ritmo per cercare di proteggere quanto fatto prima. Dobbiamo lavorare su questo e sull'essere più ciniche, perché nel primo tempo abbiamo raccolto meno di quanto seminato. Nel quarto periodo abbiamo giocato solo con la palla in mano snaturando il nostro gioco, perché il movimento senza palla è una delle nostre caratteristiche migliori. A quel punto nostri cattivi attacchi hanno permesso a Forlì di prendere fiducia e di segnare anche canestri decisivi, fino al finale deciso da episodi. Lunedì Giulia Novelli rientrerà in gruppo, spero di averla in campo domenica".

La Ren-Auto tornerà in campo a Cesena domenica 30 ottobre, alle ore 18.00, per il match con la Nuova Virtus.



Il tabellino



REN-AUTO vs Libertas Forlì 57-55



REN-AUTO: Duca E. 12, Pignieri 8, Duca N. 10, Renzi 2, Garaffoni 8, Borsetti, Capucci 15, Lazzarini, Benicchi, Tiraferri, Gambetti, Mongiusti 2. All. Maghelli

Libertas: Vespignani 16, Bernabè, Montanari, Pieraccini 2, Valensin 22, Ronchi, Pierich, Silighini 5, Balestra 8, Ragghianti 2, Giorgetti. All. Brighina

Arbitri: Mazza e Grazioli

PARZIALI: 15-13; 17-5; 14-15; 11-22