Schianto in moto sulla Marecchiese, centauro muore a Ponte Messa

Cronaca

Pennabilli

| 22:44 - 22 Ottobre 2022

Archivio.

Un motociclista è morto nel pomeriggio di sabato 22 ottobre, intorno alle 17.30, sulla strada provinciale Marecchia (258 Marecchiese), nei pressi di Ponte Messa di Pennabilli. La vittima, di cui per il momento non si conoscono le generalità, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, presenti sul posto per i rilievi, si è scontrato con una autovettura, e nell’impatto è deceduto. L'esatta dinamica e le cause sono appunto al vaglio dei carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco. Seguiranno aggiornamenti.