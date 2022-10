Calcio RSM, Cosmos ok nel derby contro la Juvenes Dogana

Sport

Repubblica San Marino

| 19:54 - 22 Ottobre 2022

Nell’anticipo del venerdì, il Faetano “vendica” la recente eliminazione dalla Coppa Titano battendo il Murata 2-0 e agganciando proprio i bianconeri a quota 6 in classifica. Succede tutto nella ripresa: la punizione di Kalemi poco dopo l’ora di gioco stappa il risultato, che poi viene messo definitivamente in ghiaccio dalla squadra gialloblù nel recupero, quando Eboli, lanciato in campo aperto da Ferrario, supera Manzaroli nel tu per tu, mettendo definitivamente il sale sulla coda ad un Murata rimasto nel frattempo in dieci uomini per i due gialli comminati a Fabio Vitaioli.



Un solo gol basta al Tre Fiori per dare continuità alla vittoria dello scorso turno contro il Pennarossa. Anche allora fu 1-0: se lì il match winner fu Tamagnini, stavolta questo titolo se lo prende Rastelli. È lui, all’alba della ripresa, al raccogliere il rimbalzo dopo la traversa colpita da Gjurchinoski e, di testa, firmare il gol da tre punti che permette alla formazione di Andy Selva di agganciare la “riposante” Virtus. Nel programma delle 15:00 emergono anche le prime vittorie di Domagnano e Cailungo. I Lupi impiegano un amen per trovare il primo vantaggio: traversone di Fedeli e intervento maldestro di Bernardi ad anticipare Lago, con la palla che prende la direzione sbagliata e si insacca alle spalle di Mignani. Fertile, per i Giallorossi, anche l’avvio di ripresa: qui tutto nasce da un retropassaggio corto di Gattei Colonna, sul quale si intromette Fedeli che di giustezza anticipa l’uscita di Mignani firmando il più classico dei gol dell’ex. La Folgore si sbilancia e il Domagnano sciupa alcune ghiotte occasioni per portarsi sul 3-0. Finchè, al 90’, il contatto fra Crescentini e Santoni manda sul dischetto Sartori, che non sbaglia. Partita riaperta ma poco tempo per raddrizzarla. Eppure la Folgore ci prova, avvicinando due volte il 2-2 con Mami, altro ex: prima è un riflesso prodigioso di Colonna a mantenere invariato il 2-1, poi è la mira difettosa del 22 a fare la differenza. Alla fine il Domagnano può levare un grido liberatorio per il primo successo stagionale e per la salita a quota 6 punti, uno solo di ritardo rispetto agli avversari di giornata.



Scavalcata la Juvenes-Dogana, che perde il derby con il Cosmos. Come mercoledì in coppa, è Docente a portare in vantaggio i Gialloverdi: succede al 34’ , con il 99 che si invola sul lancio di Savelli e davanti a Gentilini è freddo e preciso. All’81’ Pastorelli chiude la pratica con un magnifico mancino su punizione, mentre la Juvenes-Dogana chiude la sfida in dieci per il doppio giallo di Santi. Cosmos che sale provvisoriamente in vetta in attesa del match delle 18:30 fra La Fiorita e Tre Penne e Juvenes-Dogana che deve anche registrare l’aggancio del Cailungo, come detto alla prima esultanza sia in campionato che in stagione. La vittoria rossoverde è costruita in rimonta: il Pennarossa apre al 39’ con il sesto centro in campionato di Ben Kacem, rapido a controllare palla in area e a scaraventarla alle spalle di Elia Benedettini. Nella ripresa però il Cailungo reagisce: il pari arriva al 7’ sugli sviluppi di una punizione scodellata in area, con Biordi che trova centralmente l’attaccante cubano a cui non resta altro da fare che spingere la palla, di testa, in fondo al sacco. Il ribaltone poco oltre l’ora di gioco: stavolta Apezteguia diventa uomo-assist con il tacco che smarca in area Zafferani, il cui mancino, di chirurgica precisione, costerà di fatto al Pennarossa la terza sconfitta consecutiva, coppa esclusa.