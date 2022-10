Calcio Promozione: pari 0-0 nell'anticipo tra Torconca e Sant'Ermete

Sport

Cattolica

| 18:06 - 22 Ottobre 2022

Un undici del Torconca.



Torconca - Sant'Ermete 0-0



TORCONCA: Hysa, Maquirriain (31' st Rucaj), Ferraro, Fabrizi, Righetti, Cecchi, Ricci (21' st Ballaj), Cipiccia (38' st Nicolini), Vucaj, Abouzziane, Donnarumma (11' st Orciani). A disp. Torriani, Moroni, Mazzali, Morri, Miron. All. Ricchiuti.

SANT'ERMETE: Barbanti, Bento Da Silva, Ponticelli (40' st Ravaglia), Mazzavillani, Politi, Sancisi, Marcaccio (25' st Brighi T.), Braschi, Pasolini (38' st Gacovicaj), Domini, Fuchi (38' st Brighi A.). A disp. Caprili, Bonifazi, Pitaro, Severi, Antonelli. All. Mancini.



ARBITRO: Maselli di Bologna

AMMONITI: Marcaccio, Vucaj, Mazzavillani.

ESPULSI: Bento Da Silva, Braschi.



CATTOLICA Nell'anticipo il Torconca viene fermato sul pari per 0-0 dal Sant'Ermete, che chiude in nove per le espulsioni al 65' di Bento Da Silva e al 71' di Braschi. I padroni di casa salgono a 3 punti in classifica, il Sant'Ermete a 5. Dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate, i "Verdi" hanno totalizzato una vittoria, due pari e una sconfitta in quattro gare.