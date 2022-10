Furgone perde il controllo e piomba nel giardino di casa. Poteva essere una strage

Cronaca

Rimini

| 17:56 - 22 Ottobre 2022

Il luogo dell'incidente.

Un Fiat Ducato finisce fuori strada, abbattendo la recinzione di una casa e finendo ribaltato nel giardino. Sono stati momenti di paura per una famiglia riminese, residente in via Osteria del Bagno, e per gli occupanti del mezzo. Due di loro sono finiti in ospedale, mentre per la famiglia un grosso spavento nel vedere il furgone distruggere anche i contatori del gas.



I fatti sono avvenuti oggi (sabato 22 ottobre), intorno alle 17.20, a Rimini. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del furgone ha prima tamponato una Fiat Punto, sulla quale viaggiavano marito e moglie, che si stava immettendo sulla Statale 16 da via Foglino. Poi il secondo, rocambolesco incidente. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con automedica e due ambulanze, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.