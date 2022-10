Tennis, per Francesco Forti finale in doppio e quarti in singolare

Sport

Repubblica San Marino

| 17:23 - 22 Ottobre 2022

Manuel Mazza e Francesco Forti.

Ancora una settimana da protagonisti nel circuito internazionale per gli allievi della Galimberti Tennis Academy. In questo caso a mettersi particolarmente in luce è stato Francesco Forti, che ha raggiunto la finale in doppio e i quarti in singolare nel torneo ITF Men’s Future di Santa Margherita di Pula (25.000 dollari, terra), ultimo appuntamento stagionale sui campi in terra del Forte Village.

Il 23enne di Cesenatico e il riminese Manuel Mazza hanno esordito regolando 6-2 6-2 il duo italo-inglese composto da Francesco Liucci e Felix Mischker (in gara con una wild card), nei quarti si sono imposti sui fratelli siciliani Fausto e Giorgio Tabacco per 6-4 6-7 (1) 11-9 e in semifinale, dopo un’autentica battaglia, hanno prevalso in rimonta, con il punteggio di 1-6 6-4 11-9, su Davide Pozzi e Alexander Weis, terza testa di serie. Nel match che assegnava il titolo la coppia tutta romagnola ha ceduto per 6-3 6-3 ai rumeni Cezar Cretu ed Alexandru Mircea Jecan, che hanno rispettato sino in fondo il ruolo di principali favoriti.

Nella prova individuale Forti (ora atteso dall’impegno in serie A2 con i colori del Circolo Tennis Massa Lombarda) ha sconfitto 6-2 6-3 lo spagnolo Julian Alonso, poi al 2° turno ha superato 6-3 6-2 Antonio Massara (qualificato), prima di essere stoppato nei quarti dal polacco Daniel Michalski (6-2 6-2 lo score), numero uno del tabellone.

In Sardegna ha superato le qualificazioni Federico Bertuccioli, altro giocatore che fa base alla Galimberti Tennis Academy a Cattolica, battendo 6-1 6-1 Lorenzo Sciahbasi e poi 6-3 6-2 nel turno finale Alberto Sanna (wild card), trovando però semaforo rosso al debutto nel main draw contro Davide Galoppini (6-1 6-0).