'Per colpa del mio ex marito no vax abbiamo preso il Covid': lui la denuncia

| 16:51 - 22 Ottobre 2022

Una donna riminese di mezz'età è stata assolta, perché il fatto non costituisce reato, dall'accusa di diffamazione aggravata, a seguito della pubblicazione di un commento su Facebook in cui accusava il marito, con il quale era in corso la procedura di separazione, di essere un no vax e che a causa sua, i figli non si erano vaccinati contro il Covid. L'infezione da Sars-CoV-2 aveva rovinato le vacanze alla donna e ai due ragazzini, infettatisi in Spagna, nell'estate 2021, e costretti a fare ritorno a casa anticipatamente.



Al ritorno lei commentò un post su Facebook, riferito a una notizia di una manifestazione di no vax, raccontando la sua esperienza personale con la malattia. Lamentò di essere stata costretta alle cure del pronto soccorso e che la sintomatologia, piuttosto severa, era durata per diversi giorni. La donna avrebbe voluto sottoporli a vaccinazione, prima della vacanza, e aveva prenotato la seduta vaccinale per entrambi, venendo poi costretta a disdire. "Un no vax può scegliere per sè stesso, e già fa sufficiente danno in questo modo, ma non dovrebbe decidere per altri. É vergognoso", scrisse nel commento su Facebook, rivolgendosi all'oramai ex marito, un riminese di mezz'età. Questi venne a sapere del commento e decise di adire le vie legali, denunciando la donna. L'uomo precisò di non essere no vax e di aver sempre dato il consenso alle vaccinazioni dei figli, ma in quell'occasione voleva approfondire ogni aspetto della questione e capire bene anche la volontà dei ragazzi. Inoltre non si era opposto quando, archiviata la sfortunata vacanza e trascorso il tempo necessario post infezione, i figli presero la decisione di farsi vaccinare contro il Sars-CoV-2.



La donna, denunciata per diffamazione aggravata, è stata destinataria di un decreto penale di condanna. Si è opposta, tramite il suo legale, l'avvocato Fabiomassimo Del Bianco, e nel processo, celebrato con rito abbreviato, è stata assolta.