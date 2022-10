Lasciata dal fidanzato, lo perseguita e minaccia: 'Ammazzo tua madre'

Cronaca

Il 18 gennaio il gip del Tribunale di Rimini si pronuncerà sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Sostituto Procuratore Luca Bertuzzi nei confronti di una 38enne riminese, difesa dall'avvocato Flavio Moscatt, accusata di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzato, un 48enne. I comportamenti vessatori, secondo quanto denunciato dall'uomo, sono stati rivolti anche alla madre di lui, un'anziana di circa 80 anni.



I fatti hanno avuto origine da oltre due anni, al termine della relazione sentimentale che legava il 48enne alla 38enne. Quest'ultima ha iniziato a tempestare il suo numero di cellulare di telefonate e di messaggi, finendo anche per effettuare delle chiamate anche sull'utenza fissa della madre di lui. In un'occasione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lei gli ha spaccato il lunotto posteriore dell'auto. E sono iniziate anche a volare delle minacce pesanti: secondo quanto denunciato dal 48enne, la sua ex avrebbe promesso di ammazzargli la madre.



Il giudice, il 18 gennaio, deciderà se processare o meno la 38enne, che è pronta a dare battaglia giudiziaria: "Porterà la vicenda nella sua interezza e non come è stata parzialmente riferita (dalle denunce del 48enne, n.d.r.)", ha precisato il suo avvocato difensore.