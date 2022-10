'Congelare i mutui come fatto col Covid', la proposta dell'assessore regionale

Attualità

Rimini

| 14:54 - 22 Ottobre 2022



L'assessore dell'Emilia-Romagna allo Sviluppo economico e al Lavoro Vincenzo Colla chiede al nuovo governo, al quale garantisce "massima collaborazione istituzionale", di fare in fretta "contro una speculazione che sta mettendo in ginocchio il sistema economico europeo, ma anche famiglie e imprese dei nostri territori". A margine del convegno a Rimini promosso dalla Federazione BCC dell'Emilia-Romagna, l'assessore domanda, "in una fase difficile", "mutui che siano congelati" come è avvenuto durante la pandemia, "sia per le imprese che per le famiglie. Perché altrimenti, tra le bollette che arrivano e lo spread, che è l'altra speculazione che arriva dal punto di vista dei mutui, si rischia di fare un panino che non regge". Colla propone "di fare operazioni ponte che ci accompagnano verso l'estate". "Chiederemo ai nuovi ministri anche di fare un'operazione con l'Europa per tenere i lavoratori attaccati alle imprese. Se non avessimo avuto quella tenuta degli ammortizzatori, avremmo perso tanti lavoratori e lavoratrici". "La velocità in questa fase è determinante", sottolinea l'assessore.