Stangata bollette, comune di Rimini preoccupato: 'A rischio i servizi'

Attualità

Rimini

14:52 - 22 Ottobre 2022

Archivio.



A Rimini le bollette del Comune sono raddoppiate. L'assessore al Bilancio Juri Magrini è in questi giorni al lavoro con i suoi uffici per predisporre il bilancio 2023. "Come amministrazione comunale abbiamo visto il raddoppio secco della bolletta energetica, sia per gli edifici, che per la pubblica illuminazione", ha detto a margine del convegno organizzato dalla Federazione Bcc Emilia-Romagna a Rimini. "Siamo oltre i 10 milioni di euro". L'80% del bilancio è vincolato da spese fisse, come gli stipendi, spiega. "Avere un incremento di questa natura vuol dire mettere in difficoltà la tenuta sociale della comunità, perché la parte variabile, quella che si può toccare", fa notare Magrini, riguarda "i servizi fondamentali: sociali e sanitari". Diventa dunque "una sfida tenere in ordine i conti". L'appello dell'assessore comunale al governo è a fare presto, perché questo tipo di incremento "un anno lo riesci a gestire. Se diventano due, tre annualità diventa complicato, soprattutto per le comunità e per gli enti più piccoli". "Mi auguro che il nuovo governo - aggiunge - sia nelle condizioni di rispondere subito alle necessità che queste poste di bilancio creano per gli enti locali".