Sorelle investite dal treno, nasce associazione in loro nome 

| 14:51 - 22 Ottobre 2022

Alessia e Giulia.



Un'associazione culturale di promozione sociale nel nome di Alessia e Giulia, le due sorelle di 15 e 17 anni di Castenaso (Bologna) morte il 31 luglio alla stazione di Riccione, dopo una serata in discoteca, travolte da un treno. L'associazione, si legge su un volantino diffuso sui social, verrà inaugurata domenica 6 novembre, giorno in cui verrà organizzato un pranzo sociale (per il quale è richiesto un contributo associativo) nel locali della parrocchia di Castenaso. Le finalità che si propone di realizzare "saranno quelle di promuovere e sensibilizzare adolescenti, ragazzi e adulti alla maggiore consapevolezza su comportamenti a rischio - si legge sul volantino - promuovere incontri ed eventi, finalizzati a contrastare situazione di disagio e marginalità sociale, mediante progetti di supporto genitoriale".