Rimini Jazz Club propone una nuova rassegna nella pizzeria gourmet

Eventi

Rimini

| 14:47 - 22 Ottobre 2022

Marco Pacassoni.



Il Cortile in Centro, in collaborazione con Rimini Jazz Club, propone

"JAZZ in Centro": la prima rassegna di musica nella pizzeria gourmet del centro storico riminese, amata da critici gastronomici e da tutti gli italiani. Cinque venerdì di musica live, per ricreare l'atmosfera dei jazz club metropolitani nel cuore del centro riminese. Dal 28 ottobre fino al 25 novembre Il Cortile in Centro ospiterà una selezione di musicisti jazz di fama nazionale e internazionale: dalle vibranti note di Marco Pacassoni all'amalgama perfetta di melodia e ritmo di Aldo Betto e Lisa Manara, dalle atmosfere intime ed eleganti di Marta Giulioni e Nico Tangherlini all'interplay di Samuele Garofoli e Stefano Coppari, per concludere con il groove dei collaudatissimi Sam Gambarini e Ale Scala, per una serata finale che si concluderà, come tradizione dei migliori jazz club, con una jam session con tutti gli ospiti e amici musicisti.



LE DATE



28 ottobre

Marco Pacassoni e Lorenzo De Angeli

vibrafono basso



4 novembre

Stefano Coppari e Samuele Garofoli

chitarra flicorno



11 novembre

Lisa Manara e Aldo Betto

voce chitarra



18 novembre

Marta Giulioni e Nico Tangherlini

voce piano



25 novembre

SamGambarini e Alessandro Scala

hammond sax

Jam conclusiva con ospiti



Inizio concerti ore 21.45 - Prenotazioni 327 595 9602 - via Sigismondo Malatesta 17/19, Rimini