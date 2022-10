Calcio Promozione: Gambettola, sette su sette. Stella, colpo a Cervia

Sport

Rimini

| 17:42 - 23 Ottobre 2022

Risultati 7a giornata del girone E di Promozione.



Gambettola inarrestabile: la squadra di Bernacci conquista la settima vittoria su sette gare disputate, anche se il Verucchio rimane tenacemente in partita fino all'83'. Unica nota negativa per i biancoverdi l'espulsione nel finale di gara di Spadaro, che salterà la sfida di domenica con il Bakia, vittorioso in trasferta. Rimane a -4 dalla vetta la Sampierana, che prova a non perdere troppo terreno: per i bianconeri tre punti in casa con il Bellaria Igea Marina. Bene la Stella, vittoriosa in rimonta a Cervia, e il Novafeltria, con quattro gol sul campo del Fratta Terme. Per i ragazzi di Giorgi è la quinta vittoria consecutiva.



RISULTATI



Cervia - Stella 1-2 (38' Mancini, 48' Raschi, 67' Medi)



Fratta Terme - Novafeltria 1-4 (1' e 66' Collini, 27' Andreoli, 40' Luzzi, 88' rig. Vivo)



Gambettola - Verucchio 4-2



GAMBETTOLA: Donini, Alberighi, Maioli, Severi (1' st Marconi), Palumbo (14' st Aloisi), Rigoni, Vukaj, Limounì (30' st Del Vecchio), Gadda (36' st Zammarchi), Zavatta (14' st Falchero), Spadaro.

A disp. Nan Bia, Difino, Camaj, Valentini. All. Bernacci.

VERUCCHIO: Niederwieser, Farotti (5' st Girometti), Genghini A., Genghini L., Renzi (40' st Sacco), Colonna, Michilli, Sebastiani (18' st Ribezzi M.), Berluti (5' st Bullini), Indelicato, Amati.

A disp. Bianchi, Fabbri, Muccioli, Semprini, Ribezzi A. All. Fucchi.



ARBITRO: Zauli di Imola.

RETI: 1' pt e 38' st Spadaro, 32' pt e 17' st Indelicato, 38' pt Zavatta, 8' st Maioli.

AMMONITI: Sebastiani, Vucaj, Girometti, Michilli, Alberighi, Maioli.

ESPULSO: Spadaro.

NOTE: recupero 2' pt, 6' st.



Granata - Forlimpopoli 1-1 (35' Vokkri, 55' Casotti)



Meldola - Bakia Cesenatico 2-4 (6' Guagneli, 8' Lombardi, 44' Giunchi, 51' e 65' Mazzarini, 83' Giacomuzzi)



Misano - Due Emme 0-2 (70' Altieri, 95' Yabré)



Sampierana - Bellaria Igea Marina 3-1 (1' Meluzzi, 4' Narducci, 22' Lanzi, 27' Diversi).



ANTICIPO Torconca - Sant'Ermete 0-0



CLASSIFICA: Gambettola 21, Sampierana 17, Novafeltria 16, Bakia 13, Forlimpopoli e Stella 12; Due Emme 10, Misano, Cervia, Bellaria Igea Marina e Fratta Terme 8; Granata 7, S.Ermete 5; Meldola, Verucchio e Torconca 3.