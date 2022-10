Calcio Promozione: Novafeltria, quinto hurrà di fila. Fratta Terme battuto 4-1

Sport

Forlì

| 17:38 - 23 Ottobre 2022

Fratta Terme - Novafeltria 1-4



FRATTA TERME: Lombardi, Cicognani (39' st Bara), Petrini (30' st Zoli B.), Branchetti (23' st Gallo), Dosio, Zoli F., Garoia (20' st Lorenzi), Ravaioli, Andreoli, Errani, Depascalis. A disp. Ronchi, Bandini, Mazzoni, Salvi, Arouma. All. Biserni.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Fabbri (1' st Toromani), Ceccaroni (1' st Foschi), Cappello, Frihat (14' pt Alpino), Baldinini, Collini (25' st Vivo), Luzzi (32' st Radici), Castellani. A disp. Burioni, Crociani, Pasolini, Mahmutaj. All. Giorgi.



ARBITRO: Vitali di Perugia.

RETI: 1' pt e 21' st Collini, 27' pt Andreoli, 40' pt Luzzi, 43' st rig. Vivo.

AMMONITI: Cicognani, Branchetti, Andreoli, Collini, Ravaioli.

ESPULSI: Foschi.

NOTE: recupero 3' pt, 5' st. Angoli 2-5.



FRATTA TERME Quinta vittora consecutiva per un brillante Novafeltria, che nelle ultime due trasferte ha totalizzato due poker di reti. Partenza lampo degli ospii, a segno al 1': Soumahin serve Baldinini che di tacco smarca Collini, l'attaccante segna il suo quinto gol in sette partite disputate con la maglia gialloblu. Risponde il Fratta Terme all'8' con Garoia che salta Pavani e serve Errani, mira alta sopra la traversa. Due minuti dopo Baldinini dalla destra innesca il colpo di testa di Collini, la traversa salva Lombardi, Luzzi sulla respinta si inventa una rovesciata che termina a lato. Al 22' è Baldinini a sfiorare il palo dopo essersi aggiustato la sfera. Il Fratta Terme perviene al pareggio al 27': ancora Garoia crossa dalla destra per l'inserimento vincente di Andreoli, che batte Golinucci. Risponde la squadra di Giorgi al 31' con una combinazione Luzzi-Baldinini, la palla a Castellani che costringe Lombardi ad alzare in calcio d'angolo. Tre minuti dopo secondo legno del Novafeltria, con Collini che di testa colpisce il palo, sfruttando una punizione magistralmente battuta da Cappello. Al 36' Dosio di testa, sugli sviluppi di un corner, mette a lato. Cinque minuti dopo Luzzi firma il secondo gol stagionale, sfruttando l'assist di Pavani dalla sinistra.



A inizio ripresa locali pericolosi con un filtrante di Branchetti che libera Depascalis, la conclusione è respinta dal palo. Al 66' Collini chiude i conti con il sesto gol stagionale: Cappello recupera una respinta della difesa su corner di Toromani e restituisce palla al compagno, che con un perfetto cross libera l'incornata vincente dell'attaccante. Al 72' il neo entrato Vivo spreca un'invitante palla di Alpino, ma si riscatta nel finale, siglando il rigore del poker, fischiato per un fallo di Andreoli su Castellani. Unico neo per i gialloblu l'espulsione per doppia ammonizione di Foschi, costretto a lasciare il campo in anticipo all'82'.