Calcio Promozione: Misano, ritorno amaro al Santamonica. Due Emme sorride (0-2)

Sport

Misano Adriatico

| 18:32 - 23 Ottobre 2022



Misano - Due Emme 0-2

Reti: Altieri (70’ 2M), Yabre (90+5’ 2M)



Misano: Macri, Giganti, Delbianco, Travagliati, Biaggi, Sanchez, Necul (65’ Kirilov), Cuomo (68’ Signorini), Chiusano, Nigro (46’ Antonelli), Tirincanti (59’ Maltoni). A disposizione: Bartolini, Malpassi, Pulzoni, Tordi, Del Bue. Allenatore: Fernando de Argila



Due Emme 1992: Tani, Montesi M. (46’ Mambelli), Mingozzi (46’ Satanassi), Mazzoli (89’ Bucci), Corbara, Yabre, Altieri (76’ Averardi), Giacobbi, Ndiaye, Montesi R., Pasini (69’ Cattedra). A disposizione: Cappelli, Diop, Canali, Santantonio. Allenatore: Andrea Rossi



Terna Arbitrale: Alessandro Cappello (Sez. di Imola), Alberto Felicioni (Sez. di Forlì), Giuseppe Scarantino (Sez. di Forlì)



Ammoniti: Mingozzi (21’ 2M), Corbara (22’ 2M), Altieri (71’ 2M), Antonelli (73’ MIS)



MISANO Il Misano torna finalmente a giocare le partite casalinghe al Santamonica ma la Due Emme rovina la festa. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato con diverse occasioni da entrambe le parti la Due Emme approccia meglio la seconda frazione di gioco e si porta a casa tre punti importanti.



La prima occasione del match già al 5’ con Montesi R. Che supera Sanchez e calcia, ma Macri devia sul palo. Risponde il Misano con Tirincanti che si accentra dalla destra e con il mancino cerca il secondo palo ma la sua palla finisce out. Al 18’ forse l’occasione più ghiotta di questo primo tempo, Necul intercetta un retropassaggio corto della difesa ospite e quando si trova uno contro uno con Tani scarica per l’accorrente Chiusano che a porta sguarnita non riesce a segnare grazie al rientro in scivolata di Corbara. Superata la mezz’ora è ancora il Misano a provarci con Nigro che sugli sviluppi di un corner trova un bel tiro dal limite respinto con i piedi da Tani, sulla ribattuta Necul e Cuomo non trovano il tap-in vincente. Sul finire della prima frazione un’occasione per parte, prima Altieri dal fondo serve Ndiaye che calcia alto e poi Tirincanti in tuffo prova a deviare in rete una punizione di Necul. Le squadre dunque vanno al riposo a reti inviolate.



Nel secondo tempo la squadra di mister Rossi entra in maniera più convinta sul terreno di gioco, ma la prima occasione è per il Misano: Delbianco calcia da lontanissimo, un difensore ci mette la testa e rischia di sorprendere il proprio estremo difensore che guarda sfilare la palla in corner. Al 70’ la Due Emme batte veloce una punizione a centrocampo lanciando Altieri sulla fascia che trovatosi uno contro uno con Macri non sbaglia. La partita si anima e i locali provano subito a riprendere il match con un paio di buone azioni dei propri giovani calciatori, sugli sviluppi di un corner la palla arriva sui piedi di Sanchez che da fuori al volo calcia, il pallone rimpallato si impenna, Tani manca la presa alta e la sfera sembra oltrepassare la linea quando un difensore ospite la allontana. Alla mezzora la Due Emme prova ad alleggerire la pressione, Mazzoli dal limite prova a piazzarla ma Macri con una mano devia, sugli sviluppi del corner Mambelli di testa colpisce la traversa con la palla che poi viene allontanata dall’estremo locale. Il Misano si spinge in avanti alla ricerca del pari scoprendo il fianco alle ripartenze ospiti, sullo scadere del 5’ di recupero è proprio su una ripartenza che Yabre cavalca imprendibile verso la porta difesa da Macri e infila il portiere locale siglando definitivamente la vittoria ed il sorpasso in classifica.