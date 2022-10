Calcio Promozione: Sampierana, tutto nel primo tempo. Bellaria battuto 3-1

Sport

Cesena

| 18:32 - 23 Ottobre 2022

Foto di repertorio.

Sampierana - Bellaria Igea Marina 3-1



SAMPIERANA: Zammarchi, Quaranta, Diversi (22' st Berni), Narducci (41' st Battistini), Canali, Rossi, Castagnoli (29' st Fiaschetti), Petrini, Lanzi (29' st Para), Corzani, Pungelli (22' st Quercioli). A disp. Zollo, Stoppa, Drudi, Bardi. All. Barontini.



BELLARIA I.M.:Ramenghi, Grossi, Venturi (8' st Ermeti), Alvisi, Zanotti, Gabrielli (1' st Busiello), Giornali (35' st Cocco), Donini (1' st Ceccarelli), Marchini, Facondini (31' st Caldari), Meluzzi. A disp. Barbieri, Fusi, Mazzarella, Vitali. All. Fusi.



ARBITRO: Sartoni di Lugo.

RETI: 1' pt Marchini, 4' pt Narducci, 23' pt Lanzi, 27' pt Diversi.

AMMONITI: Diversi, Canali, Giornali, Facondini, Ermeti.



SAN PIERO IN BAGNO Quarta vittoria casalinga della Sampierana che batte il Bellaria con il risultato di 3 -1. E pensare che la partita era iniziata in salita per la Sampierana, che a 1’ subisce goal dopo un pregevole scambio che porta Marchini al tiro in diagonale e batte l’incolpevole Zammarchi. Reagiscono subito i padroni di casa che al 4’ raggiungono la parità con Narducci che da 25 metri mette la palla all’incrocio dei pali. Continuano a macinare gioco i giocatori di mister Barontini con azioni in velocità, al 15’ Castagnoli entra in area si attarda nel tiro in porta e viene murato dai difensori ospiti. Al 23’ la Sampierana passa in vantaggio batti e ribatti in area e Lanzi trova un tiro rasoterra che si insacca alla sinistra del portiere ospite. Al 27’ terza rete dei padroni di casa, Corzani ruba palla a centrocampo e lancia Lanzi che finta il tiro,poi mette un filtrante in area di rigore per Castagnoli che apre per l’accorrente Diversi, diagonale di quest’ultimo che realizza il goal della sicurezza. Nella ripresa la Sampierana controlla la partita e porta a casa una brillante vittoria.