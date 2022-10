Calcio Eccellenza: a Cattolica non ci si annoia, giallorossi vittoriosi per 4-3

Sport

Cattolica

| 18:40 - 23 Ottobre 2022

Foto Venturini.

Cattolica - Sant'Agostino 4-3



CATTOLICA: Stella, Niang (15' st Vico), Barbini, Lo Bianco (21' st Lorenzi), Rea, Zaghini, Togni (45' st Monetto), Ariyo, Bardeggia, Gambino (24' st Stellato), Palumbo (9' st Renzi). A disp. Del Prete, Battistoni, Pellegrini, Pantaleoni. All. Zanini.

S.AGOSTINO: Guzzinati (20' st Baldissarra), Stefanelli (42' st Ribello), Novi (24' st Govoni), Di Domenico, Ferrari (8' st Rubbi), Marcolini, Correggiani, Daniel, Fiorini, Darraji (21' st Guerzoni), Gherlinzoni. A disp. Savino, Baglietti, Bandiera, Malservisi. All. Zaccaroni.



ARBITRO: Aratri di Bari.

RETI: 7' pt Togni, 24' pt Gherlinzoni, 37' pt Gambino, 1' st Ariyo, 23' st Bardeggia, 36' Govoni, 50' st rig. Fiorini.

AMMONITI: Lo Bianco, Fiorini, Barbini, Gherlinzoni, Lorenzi.

NOTE: angoli 2-4.



CATTOLICA Torna a sorridere il Cattolica, anche se i giallorossi si complicano la vita nel finale. Ma in campo c'era una squadra giovane, con due 2005 (Vico e Lorenzi) e qualche sofferenza va messa in conto. Ottima la partenza del Cattolica con Togni che al 7' infila dalla distanza. Al 24' una palla in profondità sorprende la difesa del Cattolica, ne approfitta Gherlinzoni. Il pareggio dura meno di un quarto d'ora: al 37' Gambino da fuori area infila all'incrocio dei pali, alla sinistra del portiere. A inizio ripresa Ariyo viene lanciato sulla corsa, entra in area e batte Guzzinati, poi costretto a uscire per infortunio, per la terza volta. Il poker lo firma Bardeggia, servito dalla sinistra da un assist di Togni. Nel finale arriva l'uno-due dei ferraresi: all'80 Govoni riceve da sinistra e sfrutta la troppa staticità della difesa giallorossa. Un rigore di Fiorini fissa il risultato sul 4-3.