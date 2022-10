Juvenes ciclismo, cena benefica per sostenere attività nel ricordo di Michael Antonelli

Sport

Repubblica San Marino

| 13:13 - 22 Ottobre 2022

Un momento della serata.



Serata molto partecipata e ben riuscita quella di ieri (venerdì 21 ottobre) al Ristorante" Royal Le Terrazze" di Serravalle promossa e organizzata dal comitato Memorial Michael Antonelli, società Juvenes Ciclismo, I Nuovi Serenissimi del Titano. Una cena per sostenere le iniziative messe in campo dagli organizzatori nel ricordo e alla memoria di Michael Antonelli e anche la scuola di ciclismo Giovanissimi per bambini e bambine al pistino ciclistico MTB presso il parco Laiala di Serravalle, intitolato a Michael Antonelli.



Presenti alla serata tanti amici e conoscenti, assieme ai dirigenti del settore Juvenes ciclismo, che hanno potuto apprezzare l'iniziativa in un clima di condivisione, amicizia e solidarietà.



La serata conviviale è stata introdotta dal presidente della Polisportiva di Serravalle Gian Battista Silvagni che ha illustrato le finalità dell'evento nel corso del quale gli ospiti Franco Civerchia con la sua chitarra e musica, il poeta dialettale Mauro Vannucci e il cantastorie Nevio Bedin, personaggi popolari della Romagna, hanno intrattenuto piacevolmente i presenti con le loro applaudite e gradevoli performance. Erano presenti anche i Giovanissimi ciclisti che hanno frequentato la scuola di ciclismo Juvenes, ai quali è stato conferito dalla società i diplomi di partecipazione alla scuola, e il corridore professionista dell'Astana Manuele Boaro.