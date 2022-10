Mediolanum Cup di vela, i protagonisti festeggiano nel cuore di Marina Centro a Rimini

Sport

Rimini

| 12:52 - 22 Ottobre 2022

Un momento dell'aperitivo di festeggiamento.



Presso il nuovo locale firmato Roberto Rinaldini, nel cuore di Marina Centro a Rimini, si è svolto un aperitivo di chiusura della Mediolanum Cup 2022.



L'appuntamento è stato occasione per festeggiare il podio della quarta edizione della regata e anche per ritrovarsi insieme dopo una stagione intensa ed entusiasmante di regate in Adriatico. Velisti e armatori si sono ritrovati non più come avversari ma come appassionati di uno sport che racchiude molteplici valori come inclusione, sostenibilità e passione. Valori pienamente condivisi anche da Banca Mediolanum main sponsor della Mediolanum Cup. All'aperitivo, oltre agli armatori, erano anche presenti i ragazzi di Esplora, Associazione Sportiva e Culturale di Rimini, che hanno partecipato alla Barcolana 2022, a riprova che la barca a vela è anche inclusione.



La Mediolanum Cup, come evento sportivo, ha voluto così festeggiare lo sport della vela con un incontro che chiude la stagione sportiva 2022 ed apre i lavori per la nuova edizione 2023.



"E' sempre bello incontrarsi in questi contesti - hanno dichiarato alcuni velisti presenti alla serata - Sono momenti dove possiamo confrontarci ed iniziare a pensare alla nuova stagione sportiva."



Molti di questi equipaggi, infatti, si ritrovano ogni anno sui campi di regata dei diversi appuntamenti velici dell'alto Adriatico, bacino ricco e fiorente di importanti team e barche competitive.