Nel cuore di viale Ceccarini a Riccione una rassegna dedicata al Jazz

| 12:46 - 22 Ottobre 2022



Nasce in viale Ceccarini nel cuore di Riccione la rassegna live "Victor In Jazz" che, per i mesi di Novembre e Dicembre, ogni Venerdì propone appuntamenti di grande livello musicale al Victor Lounge. Con la direzione artistica del musicista Marcello Sutera, popolare nel panorama jazz internazionale per le sue collaborazioni con nomi celebri come Dennis Chambers, Trilok Gurtu, Mario Biondi, Dennis Chambers, Fred Wesley, Frank Gambale, Scott Henderson, Peter Erskine, Enzo Avitabile e molti altri, è stato selezionato un cast d'eccezione valorizzando la musica di qualità del territorio.



Si parte venerdì prossimo (28 Ottobre) ore 21:15 con il concerto della riminese Rossella Cappadone che per l'occasione sarà accompagnata dal pianista riminese Simone Migani, il grande musicista internazionale Fabio Nobile alla batteria (già al fianco di Mario Biondi, Renato Zero) Marcello Sutera al basso, Daniele Bartoli alla chitarra e il ravennate Alessandro Scala al sax tenore.



Diversi gli artisti di prestigio nella rassegna "VictorJazz": segnaliamo Francesca Tandoi pianista bolognese, la sammarinese Sara Jane Ghiotti, Cristina Di Pietro, perla ravvenate Agata Leanza, Il bassista Cico Cicognani, Alessandro Scala, la cantante Valentina Monetta, i pianisti Lorenzo Pagani e Teo Ciavarella, Lele Barbieri e il contrabbassista Stefano Senni.



"La proprietà - spiega il direttore artistico Sutera - ha sposato un progetto ambizioso e vuole attirare un pubblico che ama godersi una cucina doc con musica ricercata". Quale miglior augurio per i 100 anni di Riccione, terra innovativa che cerca sempre di accontentare i palati più fini?



Il direttore del locale Fabrizio Della Pasqua spiega che ogni serata sarà accompagnata da un menù dedicato all'evento mantenendo la qualità alta quella che da sempre contraddistingue il Victor Lounge. "Insieme a Sutera - aggiunge - vogliamo che questo evento diventi un punto di riferimento per gli appassionati di Jazz e non".

Il programma completo dei concerti si può consultare nelle pagine social del Victor Lounge.