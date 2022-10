Nuovo governo, le proposte del sindaco di Rimini: 'Ci sono urgenze da affrontare'

Attualità

Rimini

| 12:42 - 22 Ottobre 2022

Jamil Sadegholvaad.



Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad in una nota porge l'augurio di buon lavoro al governo Meloni, precisando che il giudizio su di esso sarà "senza pregiudizi ideologici", ma "per quello che farà o non farà rispetto alla traiettoria di una Repubblica, da sempre parte fondamentale di una cosa chiamata Europa, i cui principi sono fissati da una Costituzione. La stessa sulla quale oggi Premier e Ministri hanno giurato". In quelle pagine, evidenzia, "sono fissati principi inderogabili su cosa vogliamo essere come Paese. Su quello che ripudiamo e su quello cui tendiamo, in termini di regole e diritti di civile, libera, ugualitaria, democratica coesistenza".



E tra i fatti, incalza il primo cittadino, ci sono le misure urgenti "per sostenere famiglie, imprese, enti locali sugli insostenibili costi dell'energia che rischiano di procurare un danno profondo al benessere e all'occupazione di tutti".



Tra le priorità indicate da Sadegholvaad ci sono i rinforzi di Polizia per il territorio ("Il neo Ministro Piantedosi conosce bene il dossier Rimini avendolo seguito personalmente negli anni passati come Dirigente ministeriale"), l'estensione del superbonus edilizio alle strutture ricettive ("per permettere al nostro turismo di innovare e competere da una posizione di forza"), i progetti legati alle energie nel mare Adriatico e agli interventi garantiti dai fondi Pnrr.



Il sindaco invita inoltre gli altri primi cittadini a fare squadra con i parlamentari, "su questi e altri temi, la sanità, lo sviluppo delle aree interne e dell'entroterra colpevolmente marginalizzati dallo sviluppo del Paese dagli anni Ottanta in poi". "Chiaramente e sicuramente ci divideremo su tutto il resto che è tanto. Ma anche in questo caso dovremo cercare di restare nei margini di una dialettica che ha anche una funzione didattica", prosegue il sindaco, che chiosa: "Quasi tutto quel resto è nella Costituzione su cui il nuovo Governo giura quest'oggi. Invito tutti a rileggerla o a leggerla. Quelle pagine sono chiare. E sono a garanzia di quei diritti che sono la conquista di una comunità ed è per questo che non possiamo permetterci di tornare al passato. Per qualsiasi Governo rispettare quelle pagine non è solo un diritto, ma è un dovere".