Novembre ricco di sport per Riccione: tiro con l’arco, karate e indoor cycling

Sport

Riccione

| 12:14 - 22 Ottobre 2022

Karate Riccione.

Tante presenze in arrivo grazie agli eventi sportivi che si terranno a Riccione nel mese di novembre. Sono attesi infatti migliaia di atleti e accompagnatori per eventi di livello nazionale e internazionale che garantiranno buoni riscontri anche in termini di presenza per il comparto turistico cittadino.



Il via con il tiro con l’arco indoor

Si parte nel primo weekend di novembre: sabato 5 e domenica 6 novembre si disputerà il Sesto trofeo città di Riccione di tiro con l’arco: lo svolgimento è previsto al Playhall di via Carpi. Si tratta di una gara di tiro con l’arco indoor inserita nel calendario nazionale Fitarco.

Arrivano in 900 per il karate

Tra venerdì 11 e domenica 13 novembre, sempre al Playhall, sono in programma il seminario nazionale dell’attività giovanile di Karate e lo stage tecnico di stile. Da sabato 12 a domenica 13, in questo caso al Pattinodromo comunale (di fianco al Playhall), è previsto lo svolgimento di una manifestazione sportiva non competitiva di karate con una partecipazione prevista, complessiva, di 700 atleti e circa 200 accompagnatori.

I 1.300 dell’indoor cycling

Altro evento, in questo caso di livello internazionale, da sabato 26 a domenica 27 novembre. E’ infatti in programma al Playhall l’Imd, ovvero l’International master Days 2022 di indoor cycling: sono previste otto sessioni dimostrative della durata di circa un’ora ciascuna, quattro momenti formativi rivolti ai soli istruttori ed una partecipazione complessiva di 1.300 atleti nelle due giornate.

L’assessore Imola: “Tante presenze nel mese di novembre”

“Come amministrazione comunale siamo molto contenti di ospitare eventi come questi - argomenta l’assessore allo Sport Simone Imola -. Oltre a concedere il patrocinio, diamo gratuitamente l’utilizzo delle sedi per attività che garantiscono al nostro settore turistico importanti presenza in un periodo dell’anno, novembre, in cui sono oltremodo gradite”.