Novafeltria, guida in stato di ebbrezza, e schiamazzi notturni: ancora denunce

Novafeltria

| 11:25 - 22 Ottobre 2022

Controlli dei carabinieri di Novefeltria (Foto repertorio).

Controllati 60 veicoli, identificate 85 persone e ispezionai 9 esercizi pubblici: questo il bilancio dei controlli dei Carabinieri di Novafeltria nella giornata di ieri.

Durante i servizi due automobilisti sono stati denunciati per guida dell’auto con un tasso alcolico superiore al consentito.

Il primo è stato controllato, durante la notte, sulla SP 27 nel Comune di Pennabilli. L’uomo, evidentemente ubriaco, è stato trovato con tasso alcolico pari a tre volte il minimo consentito. La patente di guida è stata ritirata e l’autoveicolo è stato sottoposto al sequestro amministrativo ai fini della confisca.



Il secondo è stato controllato di mattina, sulla Strada Statale Marecchiese nel Comune di Novafeltria, mentre a bordo della sua auto procedeva a zig zag. Sottoposto al controllo con etilometro è risultato avere un tasso alcolico pari a due volte il minimo consentito. Anche in questo caso gli è stata ritirata la patente di guida e l’autoveicolo è stato sottoposto al sequestro amministrativo ai fini della confisca.



Nel corso dei servizi i militari dell’Arma hanno proceduto nei confronti di un uomo residente in Valmarecchia, che è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di modica quantità di marijuana. Il giovane, controllato a Novafeltria da una pattuglia, e si è mostrato nervoso: dal controllo è saltato fuori un involucro di cellophane contenente della marijuana, sottoposta a sequestro.



Inoltre 2 sono state le contravvenzioni elevate per “ubriachezza” ad altrettanti giovani, residenti in Valmarecchia, sorpresi nell’abitato di Novafeltria, in evidente stato di ubriachezza che infastidivano ed importunavano i passanti.