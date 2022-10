Rimini, scontro tra due auto in via Chiabrera, conducenti e passeggero illesi

Cronaca

Rimini

| 11:00 - 22 Ottobre 2022

L'incidente in via Chiabrera.

I Vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenuti alle 08:45 circa per un incidente stradale in via Chiabrera. Ad essere coinvolte, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat e una Ford, che viaggiavano nelle due corsie opposte.

All’arrivo del personale i coinvolti erano già usciti autonomamente, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Si tratta dei due conducenti e di un passeggero, trasportati dagli operatori del 118 in ospedale per accertamenti, fortunatamente ne sono usciti illesi. Sul posto oltre al personale Sanitario è intervenuta la Polizia Locale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un'autopompa e cinque unità.