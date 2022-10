Poggio Torriana, al via la rassegna 'Mentre Vivevo', si parte con Massimo Zamboni

Eventi

Poggio Torriana

| 10:15 - 22 Ottobre 2022

Massimo Zamboni.

Al via Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo, curata da quotidianacom con il sostegno del Comune di Poggio Torriana e ospitata nella Sala Teatro (via Costa del Macello 10, Poggio Torriana). Il programma partirà domenica 23 ottobre 2022 e continuerà fino al 2 aprile 2023 presentando proposte che spaziano dal teatro alla poesia, dalla musica al cinema.







L’apertura della rassegna di domenica 23 ottobre alle ore 17.30 è affidata a uno dei padri del punk rock e del rock alternativo italiani: Massimo Zamboni (CCCP, CSI) con Voce di popolo, dialoghi e canzoni tratti dal libro La trionferà e dall’album La mia patria attuale.

La patria piccola, quella dei paesi e delle province di appartenenza, la patria grande, quella che assume il contorno geografico della penisola. Dialoghi e canzoni per uscire dalla solitudine in un momento in cui prevale la mancanza di fiducia e di affezione, e il sentimento della speranza non è mai stato così flebile nella coscienza dei cittadini. Ma il mestiere privilegiato del musicista o dello scrittore consente di avvicinare quotidianamente un'Italia che sogna, lavora, si offre, studia, sorprende, ci prova.

Con Voce di popolo si situa sommessamente all'incrocio tra la rabbia e la disillusione, l'incanto e lo sforzo. Oltre ai passi estratti dai testi opera dell’autore, viene rivolto un’approfondita lettura agli scritti e ai racconti di resistenza di Beppe Fenoglio.





Massimo Zamboni è dotato di uno stile e sound molto personali. La sua musica è stata d'ispirazione per numerosi gruppi rock italiani, tra cui Subsonica, Marlene Kuntz e Africa Unite, e molto apprezzata da critica e altri musicisti, tra cui Franco Battiato, ammiratore di lunga data di CCCP - Fedeli alla linea e CSI.





Prossimo appuntamento: domenica 6 novembre ore 17.30 Franco Arminio con Studi sull’amore.





Ingresso 10 euro, ridotto (over 65 e under 26) 8 euro. Al termine piccolo ristoro. Info e prenotazioni: 327 119 2652 (anche Whatsapp).