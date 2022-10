Il sindaco di Montescudo-Monte Colombo, Gian Marco Casadei, riconfermato consigliere della fondazione Enpaia

Attualità

Montescudo-Montecolombo

22 Ottobre 2022

Il sindaco di Montescudo-Monte Colombo Gian Marco Casadei.

Gian Marco Casadei, Sindaco di Montescudo-Monte Colombo, è stato confermato dalla CIDA ( Manager e Alte Professionalità) quale rappresentante dei Dirigenti della Agricoltura nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAIA (l’Ente di Previdenza del settore agricolo) per il quadriennio 2022-2026.

E’ il quarto mandato consecutivo come Consigliere per Casadei, il quale , nell’estate-autunno del 2018, in un delicato momento di transizione, assunse anche le funzioni di Presidente istituzionale della Fondazione ENPAIA.

Il Consiglio di Amministrazione ha riconfermato anche Giorgio Piazza nel ruolo di Presidente e Sergio Retini, ex Sindaco di Russi, in quello di Vice Presidente.

Tra i nuovi ingressi nel CdA della Fondazione, il dott. Massimo Fiorio (nominato dal Ministero del Lavoro), torinese, già Vice Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e il dott. Gianni Razzano, modenese, già alla guida della CIA- Confederazione emiliano- romagnola degli agricoltori.

Confermati tutti gli altri componenti del CdA: Raffaellina Buonaguro; Silvia Cicerchia; Roberto Caponi, Alessandro Folli; Massimo Gargano; Guido Majrone; Gaetano Mancini; Claudio Paitowsky; Luca Provaroni; Enrico Tonghini.