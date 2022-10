L'auto svolta, poi l'impatto con la moto: centauro vola a terra sulla Ss16

Cronaca

Rimini

| 22:51 - 21 Ottobre 2022

Una persona è rimasta ferita in uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto questa sera (21 ottobre), intorno alle 22, sull’Statale 16 tra Rimini e Riccione, all'altezza della discoteca Altro Mondo Studios. Per cause da chiarire una Opel Corsa ha centrato in pieno una moto da strada. Nell'impatto il motociclista è volato a terra. Il centauro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Infermi" di Rimini. Sul posto la polizia stradale e il personale sanitario del 118 con una ambulanza e l'automedica.