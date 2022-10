Basket A2, RivieraBanca: alla scoperta di D'Almeida e Anumba

Sport

Rimini

| 20:10 - 21 Ottobre 2022

Una conferenza stampa ricca di novità, quella tenutasi in mattinatab al Ristorante "Lo Zodiaco" di Rimini, nuovo partner di RivieraBanca Basket Rimini che ha presentato una promozione molto importante per tutti i tifosi biancorossi.



"Lo Zodiaco", insieme a Purograno e Ristorante e Musica "Frontemare", sarà protagonista della "Staff Week" con riferimento al derby contro Tassi Group Ferrara, in programma sabato 22 ottobre alle ore 20.30 al PalaFlaminio. Inoltre, "Lo Zodiaco" è presente sulle divise da gioco ufficiali RBR, ad ulteriore dimostrazione della stretta partnership che si è stretta tra queste due importanti realtà del territorio.



La conferenza è stata l'occasione anche per presentare ufficialmente a stampa e città Ursulo D'Almeida e Simon Anumba, oltre a fare il punto della situazione in vista del derby contro Ferrara insieme al vice allenatore Mauro Zambelli.



"Siamo fieri ed orgogliosi di essere partner del Basket Rimini. - dichiara Maurizio De Luca, titolare insieme ai suoi due fratelli de "Lo Zodiaco", oltre alle attività Purograno e Ristorante e Musica "Frontemare" - Non siamo originari di Rimini, ma siamo qui da una vita e dobbiamo tantissimo alla città ed alla sua gente. Questa per noi è una grossa opportunità, cerchiamo sempre di dare il massimo anche in questo modo.

Abbiamo preparato per tutti i tifosi questa promo che consegneremo già domani sera al Flaminio: è una card brandizzata con il nostro logo e quello di RBR che permette di venire a mangiare da noi ed avere uno sconto cashback fino al 15% della spesa. Inoltre, con la volontà di portare tutti i tifosi biancorossi ad usufruire dei nostri servizi, la carta è già caricata con un credito di 20€. Noi aspettiamo tutti allo Zodiaco e facciamo un grande in bocca al lupo a RBR per la stagione sportiva".



"Dopo aver ricevuto l'offerta di Rimini e sapendo che Mauro Zambelli, con cui avevo già lavorato più di tre anni a Treviglio, sarebbe stato vice allenatore ho deciso subito di accettare- racconta l'ala/centro Ursulo D'Almeida - . Sono qua per crescere ancora, sarà il mio ultimo anno come under e spero veramente di sfruttare al meglio questa opportunità per avere una bella carriera in futuro.

Il gruppo squadra è molto unito sia dentro che fuori dal campo, nelle prime tre partite non abbiamo fatto esattamente quello che dovevamo fare ma stiamo lavorando ogni giorno più forte per portare a casa domani sera una vittoria molto importante."





"Anche io mi sto trovando molto bene a Rimini, essendo nato a Reggio Emilia avevo già avuto modo di visitare la città. - gli fa eco l'ala Simon Anumba - . Ho vissuto tre anni da avversario contro Rimini ed ogni volta al Flaminio ho sentito il calore del tifo biancorosso, averlo adesso dalla mia parte è veramente incredibile. Abbiamo già avuto modo di sentirlo nel derby contro Forlì, spero sia così in tutte le partite in casa di questa stagione.

Questa è una tappa molto importante per la mia carriera, è il mio primo anno in Serie A2 e ringrazio ancora Rimini per avermi dato questa opportunità. Sono sicuro che potrò crescere ancora di più per il mio percorso futuro, spero di fare bene."



"Sono stato molto felice di ritrovare Ursulo, un giocatore con cui avevo già lavorato in ambito giovanile. - dichiara il vice allenatore Mauro Zambelli sul suo approdo a Rimini - E' un ragazzo che ancora non ha preso coscienza delle sue possibilità tecniche ed atletiche, quando migliorerà un po' il controllo emotivo penso che possa giocare costantemente questa categoria anche da senior.

Ho trovato una Società come me l'aspettavo: organizzata, ambiziosa e con un allenatore tra i migliori del campionato. Sono altrettanto ambizioso e spero di essere altrettanto organizzato, ci provo tutti i giorni.

Stiamo lavorando in maniera razionale, siamo ovviamente un po' arrabbiati per aver perso delle partite pur giocando degli spezzoni molto buoni, ma sapevamo le difficoltà di questo processo da neopromossa: non siamo per nulla spaventati."