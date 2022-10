Calcio RSM, Rinaldi: 'La Fiorita-Tre Penne match dal sapore particolare'

Sport

Repubblica San Marino

| 17:57 - 21 Ottobre 2022

Danilo Rinaldi in azione.

La Fiorita – Tre Penne non è mai una sfida banale e non lo sarà nemmeno questa volta. In palio c’è il primo posto in campionato, la possibilità di avvantaggiarsi negli scontri diretti e di lanciare un importante messaggio alle avversarie.



Si gioca sabato alle 18:30, ad Acquaviva. I gialloblù arrivano all’appuntamento reduci dalla vittoria che ha sancito il passaggio del turno in Coppa Titano e che ha riscattato il ko subito in campionato venerdì scorso.



“Era importante vincere, nonostante il risultato fosse già acquisito, per rinforzare il gruppo dopo la sconfitta in campionato – spiega il capitano Danilo Rinaldi –. Venerdì, comunque, la nostra prestazione l’abbiamo fatta. Ci siamo trovati davanti una squadra forte, che lotta per stare nelle prime quattro posizioni. Siamo convinti di come stiamo giocando e pensiamo solo a fare bene domani. In vista della sfida con il Tre Penne è stato importante anche dare minuti a chi in campionato aveva giocato meno, così da arrivare tutti in forma alla partita di domani”.



La squadra si è preparata all’appuntamento consapevole che quella con il Tre Penne non è mai una sfida come le altre. Le due formazioni si sono affrontate l’ultima volta nella finale di campionato dello scorso anno e fu proprio un gol di Danilo Rinaldi a sbloccare il risultato.



“Contro il Tre Penne si è portati a fare sempre delle belle prestazioni – spiega il capitano -. Siamo fiduciosi di poter fare risultato anche domani. Quest’anno, con la nuova formula del campionato, è ancora più importante fare punti negli scontri diretti. Fondamentale sarà l’approccio alla partita. Il Tre Penne è una squadra forte che, come noi, punta ad arrivare in testa. Hanno già riposato e non hanno mai perso. Sicuramente affronteremo una formazione in forma”.



Vincere consentirebbe ai gialloblù di blindare il primo posto e di lanciare un segnale forte alle inseguitrici.



“In estate si è parlato tanto del fatto che la squadra si fosse indebolita in seguito alla partenza di diversi giocatori – dice Rinaldi -. Tra i ragazzi che sono arrivati e noi che siamo rimasti si è creato un bel gruppo e i risultati lo stanno dimostrando. È importante dare un segnale forte e, anche se il campionato è ancora lungo, centrare la vittoria nella partita di domani rappresenterebbe una bella svolta”.



Con quattro reti in cinque partite disputate, Danilo Rinaldi è anche uno dei migliori marcatori del campionato.



“Ho fatto una bella preparazione, non mi sono mai fermato – racconta -. Anche l’impegno con la Nazionale ha aiutato a presentarmi in forma. Aver segnato 4 gol in 5-6 partite, per me che solitamente faccio un po’ fatica a partire, è un buon inizio. Sono contento, in particolare, di aver aiutato la squadra a fare punti importanti come nella sfida contro il Cosmos o contro il Domagnano, una partita che era difficile da sbloccare. Spero di continuare così e di dare il mio contributo alla squadra”.