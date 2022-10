Calcio RSM, sfida a La Fiorita. Dormi: 'Per il Tre Penne un test importante'

Sport

Repubblica San Marino

| 17:51 - 21 Ottobre 2022

Lorenzo Dormi (foto FSGC).



Archiviato il passaggio del turno in Coppa Titano è ora di tornare a pensare al campionato, il quale offre sabato un big match che saprà dire tanto sulla stagione dei biancazzurri: ad Acquaviva si gioca Tre Penne – La Fiorita, fischio d’inizio alle 18.30.

Il Tre Penne arriva allo scontro con la capolista, e detentrice del titolo, con 13 punti a solo due lunghezze dalla compagine di Montegiardino. Quattro vittorie e un pareggio per i ragazzi di Stefano Ceci, che hanno già osservato il turno di riposo; mentre La Fiorita è reduce da cinque vittorie e una sconfitta. Una sfida mai banale tra due squadre che hanno saputo tenersi sulle vette del calcio sammarinese negli ultimi anni, una partita già sentita anche per chi è arrivato solamente in estate come il trequartista Lorenzo Dormi.

“Per noi sarà già un bel banco di prova, sarà sicuramente una bella partita perché affrontiamo una squadra forte e si sfidano le due formazioni che negli ultimi anni hanno ottenuto i risultati migliori. Sappiamo che l’allenatore ci chiederà sacrificio da parte di tutti, perché per vincere queste partite c’è bisogno dell’aiuto di tutti, dovremo mettere intensità e qualità in campo. Arriviamo da un momento positivo, stiamo rispondendo bene a quello che ci chiedere il mister ma siamo consapevoli che dobbiamo ancora crescere. Vogliamo fare una bella partita e cercare di ottenere il massimo” commenta così Dormi l’imminente impegno in Campionato.

Nell’infrasettimanale la sfida di ritorno in Coppa Titano contro il Pennarossa negli ottavi di finale. La partita è stata vinta dal Tre Penne per 4-1, Dormi analizza il match: “Contro il Pennarossa sapevamo che non sarebbe stato semplice, però eravamo consapevoli della nostra forza e sapevamo che non dovevamo sbagliare niente. Loro sono una buona squadra che veniva da un momento positivo, il 2-0 a fine primo tempo potrebbe avergli tagliato le gambe. Anche nella ripresa siamo stati bravi a rimanere solidi e a non farli rientrare in partita.”

Arrivato in estate dalla Folgore, per il fantasista italiano già due gol e numerosi assist. “Mi sto trovando bene con i compagni, qualcuno già lo conoscevo e mi ha aiutato a integrarmi – commenta così Dormi i suoi primi mesi in biancazzurro -. Sono rimasto sorpreso in positivo dalla Società e dal tecnico, che reputo molto preparato e un’ottima persona dal punto di vista umano. C’è un bel gruppo tra ragazzi e Società.”

Per Dormi è arrivata anche la convocazione nella NAT San Marino, che presto partirà per la Bulgare per affrontare la Coppa delle Regioni organizzata dalla UEFA. Queste le sue sensazioni: “Mi fa molto piacere questa chiamata, affronterò questa esperienza con tanto entusiasmo e curiosità dal momento che per me è la prima volta che vengo convocato in questa selezione. Mi aspetto sicuramente una bella avventura, dove speriamo di far bene e di ottenere dei risultati positivi.”